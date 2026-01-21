待望の続編『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2』アクションも恐怖も物語もレベルアップ
『M3GAN／ミーガン』『ブラック・フォン』『透明人間』など数々のヒット作を生み出し、ハリウッドのホラー界をけん引してきた製作会社ブラムハウス。プロデューサーのジェイソン・ブラム率いる“恐怖の工場”が放った大ヒット作『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』（2023年）の続編、『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2』が、今週23日より日本公開される。
【動画】「恐怖で頭がおかしくなる！」キャスト絶賛特別映像
原作は、スコット・カーソンによる世界的人気ゲームシリーズ。前作は北米で2023年10月に公開され、オープニング興収約8000万ドルを記録。その年に公開されたホラー映画の中で興収No.1に輝き、最終的には全世界累計興行収入約3億ドルを突破する、ブラムハウス史上最大のヒット作となった。続編となる本作も全米公開後、週末興行ランキングNo.1のスタートを切り、注目を集めている。
日本公開直前に解禁されたのは、フナフ（『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』）愛にあふれるキャスト陣が、本作の見どころを語る特別映像。主人公で「フレディ・ファズベアーズ・ピザ」の元警備員マイクを演じるジョシュ・ハッチャーソンは、マスコットを“友達”と恋しがる妹・アビー（パイパー・ルビオ）について、「マイクは妹に幸せに暮らしてほしくて、必死に軌道修正している」と語り、事件の真相を知らない妹を守ろうとする兄の葛藤を明かす。
本作では、新たな“怖かわいい”マスコットたちも続々と登場。恐怖のアニマトロニクスを操る連続殺人鬼ウィリアム・アフトンを演じる、ホラー界のレジェンド、マシュー・リラードは、「前作に登場していないアニマトロニクスがまだたくさんいる。どのキャラクターが登場するか、乞うご期待だ」とファンの期待をあおる。
さらに、原作ゲームの大ファンとして知られ、本作への出演を自ら監督に直談判したというリサ役のマッケナ・グレイスは、ゲームの世界観を忠実に再現した巨大セットを大絶賛。実際に稼働するメリーゴーランドや、全長約60メートルに及ぶボートアトラクションが設けられたセットについて、「再現度があまりに高くて、我を忘れて大騒ぎしてしまった」と、興奮冷めやらぬ様子で明かしている。
映像の最後には、マシュー・リラードが本作を一言で表現。「アクションもレベルアップ、恐怖もレベルアップ、物語もレベルアップ」と語り、前作を超える仕上がりに太鼓判を押した。劇場で体感する新たな恐怖の行方に注目したい。
【動画】「恐怖で頭がおかしくなる！」キャスト絶賛特別映像
原作は、スコット・カーソンによる世界的人気ゲームシリーズ。前作は北米で2023年10月に公開され、オープニング興収約8000万ドルを記録。その年に公開されたホラー映画の中で興収No.1に輝き、最終的には全世界累計興行収入約3億ドルを突破する、ブラムハウス史上最大のヒット作となった。続編となる本作も全米公開後、週末興行ランキングNo.1のスタートを切り、注目を集めている。
本作では、新たな“怖かわいい”マスコットたちも続々と登場。恐怖のアニマトロニクスを操る連続殺人鬼ウィリアム・アフトンを演じる、ホラー界のレジェンド、マシュー・リラードは、「前作に登場していないアニマトロニクスがまだたくさんいる。どのキャラクターが登場するか、乞うご期待だ」とファンの期待をあおる。
さらに、原作ゲームの大ファンとして知られ、本作への出演を自ら監督に直談判したというリサ役のマッケナ・グレイスは、ゲームの世界観を忠実に再現した巨大セットを大絶賛。実際に稼働するメリーゴーランドや、全長約60メートルに及ぶボートアトラクションが設けられたセットについて、「再現度があまりに高くて、我を忘れて大騒ぎしてしまった」と、興奮冷めやらぬ様子で明かしている。
映像の最後には、マシュー・リラードが本作を一言で表現。「アクションもレベルアップ、恐怖もレベルアップ、物語もレベルアップ」と語り、前作を超える仕上がりに太鼓判を押した。劇場で体感する新たな恐怖の行方に注目したい。