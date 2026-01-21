昨年１２月、水戸市のアパートの一室で住人のネイリスト小松本遥さん（３１）が殺害された事件で、茨城県警は２１日、小松本さんの知人で、県内に住む２０歳代の男を殺人容疑で逮捕した。

捜査関係者への取材でわかった。

捜査関係者によると、男は昨年１２月３１日午後、小松本さんの首を刃物のようなもので刺し、頭部を鈍器で複数回殴って殺害した疑いが持たれている。

小松本さんの遺体には首の刺し傷のほか、頭部を鈍器で殴られたとみられる傷が十数か所あり、頭の骨が折れていた。司法解剖の結果、死因は外傷性ショックだった。また、両腕には抵抗した際にできたとみられる切り傷や打撲痕が十数か所あり、県警は男が強い殺意を持って、小松本さんを執拗（しつよう）に襲ったとみて調べている。

県警によると、小松本さんは同日午後４時５０分頃、外出先から夫（２７）に「今から帰宅する」などと電話していた。同７時１５分頃、仕事から帰った夫が、玄関内で血を流して倒れている小松本さんを発見し、通報した。

室内に物色されたような痕跡がなく、財布やバッグといった金品が残されていたことから、県警は顔見知りによる犯行の可能性があるとみて、交友関係などを捜査していた。