「国民の皆さま、私は本日、内閣総理大臣として、1月23日に衆議院を解散する決断をいたしました。なぜ今なのか、高市早苗が内閣総理大臣でよいのかどうか。今、主権者たる国民の皆さまに決めていただく、それしかない。そのように考えたからでございます。日本列島を強く豊かに。今、着手しなければ間に合いません」

1月19日、記者会見でこう語ったのは高市早苗首相（64）。23日召集の通常国会の冒頭で、衆議院を解散する意向を正式に表明したのだ。

衆院選の日程は27日公示・2月8日投開票で、解散から投開票までの期間が16日間というのは戦後最短。また、通常国会の召集が1月となった’92年以降、通常国会冒頭での解散は初となる。国会召集日に首相が衆院を解散するのは現行憲法下で4例にとどまり、今回の衆院解散と総選挙は異例づくめといえる。

高市氏は衆院解散を決断した経緯について、日本維新の会と交わした連立政権合意書などに記載された経済・財政政策が前回の衆院選では自民党の政権公約に盛り込まれていなかったこと、また、当時は自身が国家経営を担う可能性も想定されていなかったことに言及。

その上で「解散というのは、重い重い決断です。逃げないため、先送りしないため、そして国民の皆さまとご一緒に日本の進路を決めるための決断です」と述べ、こう言い切ったのだった。

「わたくし自身も内閣総理大臣としての進退をかけます。高市早苗に国家経営を託していただけるのか、国民の皆さまに直接ご判断いただきたい」

高市氏は「日本は議院内閣制の国ですから、国民の皆さまが直接、内閣総理大臣を選ぶことはできません。しかし、衆議院選挙は政権選択選挙と呼ばれます」と続け、「中道改革連合」を立ち上げた立憲民主党と公明党の代表者の名前を挙げてこう仄めかしていた。

「自民党と日本維新の会で過半数の議席を賜われましたら、高市総理。そうでなければ、野田総理か斎藤総理か別の方か。間接的ですが国民の皆様に、内閣総理大臣を選んでいただくことにもなります」

いっぽう衆院解散をめぐっては、高市氏の会見前から野党が一斉に猛反発していた。立憲民主党・安住淳幹事長（64）は14日に「税金の無駄遣い解散」と批判し、公明党・斉藤鉄夫代表（73）も同日に「国民生活をないがしろにした大義なき解散だ」と憤りを見せていた。

しかし高市氏は、ガソリン・軽油の値下げや電気・ガス代支援の実現など首相としての実績を強調し、「物価高対策を含む生活の安全保障については順次必要な対策が進んでいる最中です 。経済運営に空白を作らない万全の体制を整えた上での解散」と主張。自身の“悲願”として、食料品にかかる消費税を2年間ゼロとする考えも示していた。

約30分にわたって熱い演説を繰り広げた高市氏。自身の進退をかけた力強いアピールに、Xでは一部支持者から期待の声も。

《よくぞ言った 私は全力で支持します これからの日本のこと よろしくお願いします》

《国難と呼ばれるこの時代に、高市早苗しか総理大臣は務まらない》

《進退がかかるなら話変わってくるな… これは自民党一択でいかせていただく！》

だがそのいっぽうで、次のように否定的な声も散見されている。

《進退をかけるもなにも負けたら政権交代するんだから総理でいられなくのは当たり前じゃない？》

《本気度アピールだと思うんだけど、ありとあらゆる手間と金と時間を国全体に負わせるのだから、進退かけるのは当たり前過ぎて笑》

《私も進退をかけるって？ 過半数取れなかったら、首班指名は変わるよね。 腹を括るのでは無く、当たり前》

「1年4カ月ぶりとなる次の衆院選は小選挙区289、比例代表176の計465議席を争います。現在、衆院での与党議席数は、自民が199、維新が34と合わせて過半数ちょうどの233議席です。

そもそも衆院選で敗北したら、政権交代するのは当然のこと。高市氏は“進退をかける”と威勢よく啖呵を切りましたが、勝敗ラインのハードルが低いようにも思えます。自民党の単独過半数を掲げるならともかく、“現状維持”としたことに疑問が残ります。

また、高市氏は“政治とカネ”の問題についてはほとんど言及していませんでした。自民党では政治資金問題で収支報告書に不記載があった、いわゆる裏金議員に対して比例代表の重複立候補を認める方針であり、有権者から納得を得られるでしょうか。高市政権の支持率が高いからといって、必ずしも自民党の支持率とイコールではありません。

また、今回の衆院解散に伴い、来年度予算や税制改正法案の成立がずれ込むとして批判も上がっています。高市氏は野党とも被る“食料品の消費税ゼロ”を掲げましたが、財源について具体的な説明はありませんでした。昨年11月には慎重姿勢を見せていただけに、“一時的なパフォーマンス”と捉えられかねない懸念もあります」（全国紙記者）

異例の短期決戦は吉と出るだろうか、果たして――。