メンタルリセットにも効く！ 内側から「美」を作る水飲み習慣の重要性【ひとり暮らしの栄養手帖】

水の重要性を知って体内から美しくなる！

水分は生きるために必要不可欠 毎日飲んで健康・キレイに！

私たちの体の約60％は水分でできています。水分は栄養素ではありませんが、生きていくために必要不可欠。水分は全身の細胞や血液などに存在し、栄養素や酸素を運ぶ、老廃物を排出する、体温を一定に保つなど、さまざまな働きを通して健康を支えています。血流や新陳代謝を整えて肌や髪の潤いを保つため、十分な水分補給は、体内から美しくなることにもつながります。

体からは汗や呼吸、排尿などを通じて水分が失われるため、定期的に補給する必要があります。体が１日に必要とする水分量は、一般的に2500mlほど。この必要量から、食事で摂取する量などを抜き、１日に飲み物から摂取したい量は約1200mlです。一度に大量に飲むと尿として排出されてしまうため、30分ごとにコップ１杯（約200ml）など、こまめに飲みましょう。

ミネラルウォーターの種類

ナチュラルウォーター 地下水や湧き水が水源。ろ過や沈殿、加熱殺菌などの簡単な処理のみが行われている。 ナチュラルミネラルウォーター ナチュラルウォーターと同様。違いは地下で溶け込んだミネラルの有無。 ミネラルウォーター ナチュラルミネラルウォーターのうち、ろ過や沈殿、加熱殺菌以外の処理が加えられたもの。

イラスト：may

特に飲みたいタイミング

汗をかいたとき

汗をかく時期や運動をするときは特に水分補給を。猛暑の屋外などでは発汗時に失われるナトリウムを補うため、梅干しなどとあわせて摂るのがおすすめです。

朝起きたとき

寝ている間に失われた水分を補給します。腸への刺激で便意が促され、便秘の予防になるほか、血液の水分量も増えて生活習慣病の予防にもつながります。

まとめ

水は１日1.2ℓこまめに飲むのが補給のコツ

仕事中も水分補給は忘れずに。のどの渇きを感じる前に飲むのがポイントです。水分補給とセットで小休止を入れることで、メンタルのリセットにもなります。

【出典】『ひとり暮らしの栄養手帖』監修：中井エリカ