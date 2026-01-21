ドル円157.80円台に下落 韓国牽制発言でウォン高・ドル安の流れが波及



ドル全面安でドル円は157.80円台に下落。韓国の通貨安牽制を受け韓国ウォンが対ドルで急騰、ウォン高・ドル安の流れが他の通貨にも波及している。ただ、値動きは限定的。



韓国大統領は韓国ウォン安に懸念を示し、為替市場の安定化に向けた取り組みを継続すると表明。1-2カ月でウォンは対ドルで1400前後になると予想していると述べた。



韓国ウォンは対ドルで昨年後半から8%超下落、政府によるウォン買い・ドル売り介入や一連の措置を講じるもウォン安は止まらず、世界金融危機来の安値圏にある。



韓国当局の口先介入を受け昨年クリスマスの日に韓国ウォンは対ドルで急騰したが、その上げをほぼ帳消しにしている。金融市場ではグリーンランド問題を受け米ドル売りが進んでいるものの、対韓国ウォンではドルは上昇傾向にある。

