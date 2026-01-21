　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.41　6.03　8.12　6.18
1MO　9.09　6.10　8.31　6.32
3MO　9.13　6.11　8.20　6.55
6MO　9.32　6.40　8.42　7.11
9MO　9.42　6.64　8.66　7.52
1YR　9.47　6.83　8.76　7.75

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.90　7.36　7.57
1MO　8.25　7.70　7.42
3MO　8.44　8.03　7.33
6MO　8.94　8.57　7.54
9MO　9.25　8.96　7.71
1YR　9.41　9.18　7.83
東京時間10:53現在　参考値

来週のFOMCなどをにらみつつ警戒感が出ているが、水準は比較的落ち着いている。