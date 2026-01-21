通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.41 6.03 8.12 6.18
1MO 9.09 6.10 8.31 6.32
3MO 9.13 6.11 8.20 6.55
6MO 9.32 6.40 8.42 7.11
9MO 9.42 6.64 8.66 7.52
1YR 9.47 6.83 8.76 7.75
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.90 7.36 7.57
1MO 8.25 7.70 7.42
3MO 8.44 8.03 7.33
6MO 8.94 8.57 7.54
9MO 9.25 8.96 7.71
1YR 9.41 9.18 7.83
東京時間10:53現在 参考値
来週のFOMCなどをにらみつつ警戒感が出ているが、水準は比較的落ち着いている。
