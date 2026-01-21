Tea Pro

Hi-Unit branding.は、KHADASブランドより、USBとBluetoothに対応したポータブルDAC兼ヘッドフォンアンプ「Tea Pro」を1月23日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は34,100円前後。

Bluetooth SoCにQualcomm「QCC5181」、USBオーディオコントローラーにXMOS「XU316-1024」、DACにはESS「ES9039Q2M」を採用。「ワイヤレスと有線の切り替え、さまざまなコーデックやデバイス環境においても、常に安定したパフォーマンスを発揮する構成」としている。

約96gの薄型・軽量なボディでありながら、ポータブルアンプとして十分な出力と制御力を確保。最大出力はバランス出力で600Ω時41.67mW(5.0Vrms)、アンバランス出力で300Ω時20.8mW(2.5Vrms)。イヤフォンからヘッドフォンまで、幅広い機器を安定してドライブする。

USB入力時、UAC2.0では最大768kHz/32bitまでのPCMと、DSD512のネイティブ再生に対応。UAC1.0とBluetooth入力時は最大96kHz/24bitのPCMの再生に対応する。Bluetoothの対応コーデックはSBC/AAC/aptX/aptX Adaptive/aptX HD/LDAC。

スマホ背面などに装着できるマグネット機構を採用。持ち運び時や使用中の安定性を高めることで、日常のリスニングシーンに自然に溶け込むデザインを実現した。

2種類のゲイン設定や、7種類のプリセットEQと、10バンドのカスタムEQなども搭載する。

そのほかのスペックは以下の通り。

【4.4mm バランス出力】 THD+N(1kHz無負荷)：0.000126%(-118dB)最大ノイズ：< 3.5μVrmsSNR(1kHz無負荷)：122dBDNR(1kHz無負荷)：121dB最大出力600Ω：41.67mW(5.0Vrms)150Ω：167mW(5.0Vrms)33Ω：165mW(2.33Vrms)16.5Ω：180mW(1.72Vrms)【3.5mm アンバランス出力】 THD+N(1kHz無負荷)：0.000158%(-116dB)最大ノイズ：<2.5μVrmsSNR(1kHz無負荷)：120dBDNR(1kHz無負荷)：119dB最大出力300Ω：20.8mW(2.5Vrms)150Ω：42mW(2.5Vrms)33Ω：120mW(2.0Vrms)16.5Ω：100mW(1.28Vrms)