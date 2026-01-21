元「アンジュルム」のリーダーでタレントの和田彩花（31）が20日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。病気について語った。

この日はメンタルの不調についてトーク。冬場は日照時間が少ないことから不調を感じる人が多いといい「冬季うつ」という症状が紹介された。

うつ病を公表し、22歳頃からの付き合いだという和田も「太陽ありきの生活」をしていると告白。司会の「くりぃむしちゅー」上田晋也から「原因とかって自分でわかる？1個じゃないんでしょうけど」と質問を受けた。

「原因がわからなくて」と前置きして「いろいろなことが重なってストレスが積み重なって」の結果だと説明。「最初は単純に仕事行きたくないだった。厳しい世界なので休んじゃいけなかった。やる気ないなんて言っちゃいけなかったから、仕事行きたくないなんておかしいなって思ってた」と回想した。

その後、不眠症を発症し「2、3時間しか睡眠取れない」状態に。「ミスがめちゃくちゃ増えるんです、それで自分を責める、うつの悪循環」に陥ってしまったという。

「ある程度改善された？」と聞かれると「劇的な落ち込みはなくなったけど、なんとなく過ごせるからまあいっかって7年くらいやっていた」と回答。「そしたらまた再発しちゃいまいした。何考えてもマイナスな方にしか考えられない。頭を切り替えるって言う作業が必要」だと語った。