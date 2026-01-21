ロックユニットBOOM BOOM SATELLITES（ブンブンサテライツ）が21日までに公式サイトや公式SNSを更新。16年に脳腫瘍のため47歳で死去したメンバー川島道行さんの10周忌にあたる10月9日に追悼ライブイベントを開催すると発表した。

川島さん没後10年の今年、メンバーの中野雅之がTHE NOVEMBERSの小林祐介と結成したバンド、THE SPELLBOUNDは「THE SPELLBOUND×BOOM BOOM SATELLITES」としてツアーを5月より開催する。

新設されたBOOM BOOM SATELLITESの公式Xアカウントでは「2026年は川島道行 没後10年の節目の年となります。BBSの音楽のポテンシャルを再確認しながら未来を切り開く1年にしていきたいと思います」と切り出し、「10月9日、川島道行の命日にSGCホール有明にて行われるコンサートでは様々な形態でBOOM BOOM SATELLITESを振り返る素敵なイベントを目指しています。輝かしい功績を振り返りつつ未来と希望を描いていきます」と説明した。

中野は「2021年小林祐介が僕の背中を押してくれたおかげで、再びBOOM BOOM SATELLITESの楽曲を演奏する事が叶いました。THE SPELLBOUNDを立ち上げるにあたって、BBSの楽曲は封印していくつもりでした」と振り返りつつ、「2026年、このメンバーで演奏するBOOM BOOM SATELLITESの曲達に強い誇りと自信を感じています。高揚感、多幸感、包容力全てが備わって、2026年という時を飛び回ろうとしています。空の向こうの川島にもきっと届いていると思います」と思いをつづるとともに、「先入観を持たず、ただこの音楽に身を任せれば素晴らしい世界に誘われていきます。全身でサウンドを浴びて、心の奥底から揺さぶられ、そして魂に火を灯してください」と呼びかけた。

BOOM BOOM SATELLITESは川島さん（ボーカル、ギター）と中野（プログラミング、ベース）によるロックユニットで、90年代初頭から活動。エレクトロニックにロックを融合させ、特に欧州で音楽性の高さが認められ、クラブシーンなどで活躍した。川島さんの死去に伴いユニットとしての活動は終了したが、中野はその後も「BOOM BOOM SATELLITES中野雅之」として活動することを表明している。