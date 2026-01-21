¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡ßGODIVA¡¢55¼þÇ¯µÇ°¤ÎÆÃÊÌ¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¡¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡Ø¥È¥ê¥ª¥Ï¡¼¥È ¥·¥ç¥³¥é¡õ¥×¥é¥ê¥Í¡ÙÈ¯Çä¤Ø
¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢Mister Donut¡ßGODIVA¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢55¼þÇ¯µÇ°¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ø¥È¥ê¥ª¥Ï¡¼¥È ¥·¥ç¥³¥é¡õ¥×¥é¥ê¥Í¡Ù¤ò¡¢2·î4Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼Í½ÌóÃíÊ¸¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢1·î22Æü¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡Ø¥È¥ê¥ª¥Ï¡¼¥È ¥·¥ç¥³¥é¡õ¥×¥é¥ê¥Í¡Ù
¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤¿¤é¤·¤¤¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹¬¤»¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¥È¥ê¥ª¥Ï¡¼¥È ¥·¥ç¥³¥é¡õ¥×¥é¥ê¥Í¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÀáÌÜ¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Î¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¡£¥×¥é¥ê¥Í¥Û¥¤¥Ã¥×¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¥´¥Ç¥£¥ÐÁÐÊý¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¿ï½ê¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡£»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¡¢¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥·¥å¥¬¡¼¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇºÌ¤Ã¤¿3¼ï¤Î¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¥í¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¥í¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¡¼¥Ê¥ÄÉôÊ¬¤Ë¥Ç¥£¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿©¤ÙÊý¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¡ÈËÜÆü¡¢¤â¤Ã¤È´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Æü¡£¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹¤Ò¤È¤È¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÎÇä¤Ï¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¼Â»ÜÅ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤Ê¤¤¡£¼õ¤±¼è¤êÅöÆü¤ÎÃíÊ¸¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¼õ¼èÁ°Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡Ø¥È¥ê¥ª¥Ï¡¼¥È ¥·¥ç¥³¥é¡õ¥×¥é¥ê¥Í¡Ù
¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤¿¤é¤·¤¤¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹¬¤»¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¥È¥ê¥ª¥Ï¡¼¥È ¥·¥ç¥³¥é¡õ¥×¥é¥ê¥Í¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÀáÌÜ¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¥í¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¡¼¥Ê¥ÄÉôÊ¬¤Ë¥Ç¥£¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿©¤ÙÊý¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¡ÈËÜÆü¡¢¤â¤Ã¤È´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Æü¡£¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹¤Ò¤È¤È¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÎÇä¤Ï¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¼Â»ÜÅ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤Ê¤¤¡£¼õ¤±¼è¤êÅöÆü¤ÎÃíÊ¸¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¼õ¼èÁ°Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£