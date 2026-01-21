°úÂàÉ½ÌÀ¤Î¸µ¹Åç¡¦ÅÄÃæ¹Êå»á¤Ë¸åÇÚ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ä¤Å¤ë
¡¡¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¸µ¹Åç¡¦ÅÄÃæ¹Êå»á¡Ê36¡Ë¤¬¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡×¤È»Ï¤á¤¿ÅÄÃæ»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÏ¢Â³»î¹ç½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°ì¿Í¤Ç¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤¬¡¢ËÍ¤ò²¿ÅÙ¤âÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤·¤Æº£Æü¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤ò¼êÅÁ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤¦¤¹¤±¤µ¤ó¡¡12Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Âç¤¤Ê¥±¡¼¥¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¸åÇÚÃ£¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥Ê¥¥¯¥Þ¥ë¤Ï±Ê±ó¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¡¼¥×¤Î±Ê±ó¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡ª¡×¡Ö¹Êå¤µ¤ó¤¬Ìîµå¤¹¤ë»ÑËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö12Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¼ä¤·¤¤¤Ê...¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¹Åç¤òÂàÃÄ¤·¤¿ÅÄÃæ»á¤Ï¡¢NPB¤ÎµåÃÄ¤Ç¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆþÃÄ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤¯¡¢17Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£16¡Á18Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°¤Î1ÈÖ¡¦Í··â¼ê¤È¤·¤ÆÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¹¶¼éÁö¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤Ç¡¢¹Åç¤Ò¤È¶Ú¤Î12Ç¯´Ö¤ò¡Ö²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¸å²ù¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ»á¤ÏÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤«¤éÅì³¤Âç¡¢JRÅìÆüËÜ¤ò·Ð¤Æ13Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£Æ±³ØÇ¯¤ÎµÆÃÓÎÃ²ð¡¢´Ý²Â¹À¡Êµð¿Í¡Ë¤ÈÁÈ¤ó¤À¶¯¸Ç¤Ê¾å°ÌÂÇÀþ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥¿¥Ê¥¥¯¥Þ¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Â¾µåÃÄ¤Ë¤Ï¶¼°Ò¤À¤Ã¤¿¡£