¡Ö¤Ê¤Ë°ì¤Ä¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¼Õ¤ì¤Ðµö¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÔÎÑÉ×¤¬ºÊ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿ÏÃ
ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤â±ü¤µ¤ó¤Ë¼Õ¤ì¤Ð¡¢µö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤Î´Å¤¤¹Í¤¨¤Ï¡¢±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤ª¸«ÄÌ¤·¡£°ìÅÙ¤Ç¤âÉÔÎÑ¤·¤¿É×¤Î¤³¤È¤òµö¤»¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢Î¥º§¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥ª¥Á¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¼Õ¤ì¤Ðµö¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÔÎÑÉ×¤¬ºÊ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼Õ¤Ã¤Æ¤âµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º
¡ÖºÊ¤ËÉÔÎÑ¤¬¥Ð¥ì¤Æ¡¢¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÎÑÁê¼ê¤È¤ÏÊÌ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ºÊ¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£ºÊ¤Ï¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½Öµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤·õËë¤Ç¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡Ø¤Ê¤Ë°ì¤Ä¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢Î¥º§¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ²¶¤ò¿®¤¸¤Æ¤Û¤·¤¯¤ÆÉ¬»à¤ËÅÁ¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÊ¤ÎÃÏÍë¤ò¤Õ¤ó¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯11·î¡Ë
¢¦ ÉÔÎÑ¤·¤¿¿Í¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¿®ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£