NBA史上3チーム目…ウォリアーズが4戦連続で3ポイント20本以上成功

1月20日（現地時間19日、日付は以下同）。ゴールデンステイト・ウォリアーズは、ホームのチェイス・センターでマイアミ・ヒートを135－112で下し、今シーズン最長の4連勝を飾った。

この試合、第3クォーター中盤にジミー・バトラー3世が右ヒザを負傷。のちに前十字靭帯を断裂したことが発覚し、今シーズン残り試合全休という衝撃が走り、チームにとっても大打撃となった。

そうした中、ウォリアーズはこの日も3ポイントシュートが好調。ヒート相手にステフィン・カリーが5本、クインテン・ポストとバディ・ヒールドがそれぞれ4本、モーゼス・ムーディーとブランディン・ポジェムスキーが各3本を決めるなど、チーム全体で51投中24本を沈めて成功率47.1パーセントをマーク。

この4連勝の期間、ウォリアーズは14日のポートランド・トレイルブレイザーズ戦で57投中23本（成功率40.4パーセント）、16日のニューヨーク・ニックス戦で45投中20本（成功率44.4パーセント）、18日のシャーロット・ホーネッツ戦でも52投中23本（成功率44.2パーセント）と、いずれも成功率40.0パーセント超えで20本以上を決め続けた。

NBA史上、4試合連続で20本以上の3ポイントを成功させたチームはウォリアーズが3チーム目。2024年3月のボストン・セルティックス、2024年12月のクリーブランド・キャバリアーズに続く快記録となった。

今シーズンのウォリアーズは、カリーが3ポイントの平均試投数11.6本と成功数4.5本でリーグトップに君臨。しかもチームとしても平均試投数44.5本と成功数16.4本でリーグ1位に立っている。

この4試合のスパンでは、ムーディーが成功率62.1パーセントで平均4.5本、カリーが同37.1パーセントで平均3.3本、ポジェムスキーが同52.4パーセントで平均2.8本を決めるなど、計6選手が平均で2.0本以上の長距離砲を沈めている。

バトラー3世が離脱したウォリアーズは、21日にトロント・ラプターズとのホームゲームへ臨む。連勝を伸ばすことができるのか、この試合でも3ポイントを効果的に決めることができるか必見だ。



HISTORY FOR GOLDEN STATE FROM DEEP!

The Warriors have knocked down 20+ triples in four straight games, becoming just the third team in NBA history to accomplish the feat!

The only other teams to do it:

Cleveland Cavaliers: Dec. 20-27, 2024

Boston Celtics: Mar. 12-18, 2024 pic.twitter.com/M3LXFsn7ij

- NBA (@NBA) January 20, 2026

【動画】ここ4戦で3ポイントが好調のウォリアーズ