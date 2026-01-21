2025年の第78回カンヌ国際映画祭で監督賞と主演男優賞をW受賞した『The Secret Agent（英題）』が、『シークレット・エージェント』の邦題で2026年に日本公開されることが決定した。

参考：2025年のカンヌ映画祭が証明した“カンヌ”らしさ ジャファル・パナヒがグランドスラム達成

本作は、軍事政権下のブラジルに過去を消し、身分を隠して舞い戻った男を主人公としたスリラー。第78回カンヌ国際映画祭では2冠のほか、独立賞の国際批評家連盟賞、AFCAE賞（フランス・アート・シアター協会賞）も獲得し、同年のカンヌで最も多くの賞を受賞した作品となった。また、第83回ゴールデングローブ賞では、最優秀非英語映画賞とドラマ部門の主演男優賞（ワグネル・モウラ）を獲得した。

監督を務めたのは、前作『バクラウ 地図から消された村』で第72回カンヌ国際映画祭審査員賞を受賞したクレベール・メンドンサ・フィリオ。本作の舞台となったブラジル・レシフェはフィリオ監督の故郷でもある。

『シビル・ウォー アメリカ最後の日』などで知られるワグネル・モウラが主演を務めた。（文＝リアルサウンド編集部）