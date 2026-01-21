「加入を説得できて嬉しい」なぜブンデス優勝経験クラブが日本代表未招集の20歳FWを獲得したのか クラブ幹部が「完璧」と評価したのはオランダで７発の得点力ではなく…
ドイツ１部のヴォルフスブルクは１月20日、オランダ・エールディビジのNECからFW塩貝健人を獲得したと発表した。契約期間は2030年６月30日までとなっている。
ブンデスリーガで優勝経験もあるクラブは、なぜ日本代表未招集の20歳を獲得したのか。
スポーツディレクターのピルミン・シュベグラーは、クラブの公式サイトでこうコメントしている。
「ケントは若く才能に溢れ、大きな可能性を秘めた選手だ。ピッチ上ではスピード、インテンシティ、そして強力なプレッシングで際立っており、ヴォルフスブルクに完璧にフィットする資質を備えている。ヴォルフスブルクへの加入を説得できたことを大変嬉しく思う。彼が新しい環境とブンデスリーガにできるだけ早く馴染めるよう、サポートしていきます」
今季のエールディビジで、すべて途中出場から７ゴールを奪っている得点力よりも、強度や守備意識の高さが戦術にマッチすると評価されたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
