「加入を説得できて嬉しい」なぜブンデス優勝経験クラブが日本代表未招集の20歳FWを獲得したのか クラブ幹部が「完璧」と評価したのはオランダで７発の得点力ではなく…

「加入を説得できて嬉しい」なぜブンデス優勝経験クラブが日本代表未招集の20歳FWを獲得したのか クラブ幹部が「完璧」と評価したのはオランダで７発の得点力ではなく…