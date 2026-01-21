「中国が狂った！」「韓国より上手い」決勝で日本と激突！中国の“４−０”快進撃に海外衝撃！「日本は５試合連続無失点のGKに緊張」
現地１月20日、サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップは準決勝が行なわれ、U-23中国代表がベトナムと対戦。前半は苦しみながらも、後半に３ゴールを奪って３―０で快勝。日本が待つ決勝に駒を進めた。
このベトナム戦を含め、ここまで４ゴールながら５試合連続の無得点で勝ち上がってきた中国の快進撃に韓国メディアは驚きを隠せない。『Xports News』は「中国サッカーが狂った！韓国より上手かった。５試合無失点で日本と優勝を争う」と報じている。
「中国サッカーが７回目を迎えたU-23アジアカップで史上初めて決勝に勝ち上がり、歴史を塗り替えた」
また、『スポーツ京郷』は無失点の守護神に注目。日本での報道を元に、「日本は、５試合連続無失点の中国GKリー・ハオに緊張」と伝えた。
「韓国を破って決勝に上がった日本は、５試合連続無失点に導いた中国のGKリー・ハオに警戒心を現にしている」
中国の粘り強い守備は、日本にとって厄介かもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「アジア最強は日本だ」「レベルの差が大きすぎる」"２歳上"の韓国撃破の大岩ジャパンに対戦国ファンは脱帽！「日本は２歳下じゃないのか」【U-23アジアカップ】
