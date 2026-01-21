21日11時現在の日経平均株価は前日比184.40円（-0.35％）安の5万2806.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は274、値下がりは1283、変わらずは39と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は76.21円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、リクルート <6098>が22.36円、ＫＤＤＩ <9433>が16.65円、ベイカレント <6532>が14.34円、テルモ <4543>が13.91円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を108.30円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が48.94円、フジクラ <5803>が28.58円、イビデン <4062>が23.26円、東エレク <8035>が19.05円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉱業、石油・石炭、機械と続く。値下がり上位には証券・商品、保険、サービスが並んでいる。



※11時0分13秒時点



