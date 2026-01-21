¡Ö¤½¤¦¤á¤ó¤Ç¤¤¤¤¡×¤Î°ì¸À¤Ë¥¤¥é¥Ã¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥ì¥¸¤Ç¸«¤¿¥â¥ä¥â¥ä¥·¡¼¥ó¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
Âà¿¦¤·¤¿Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤ÎÏÃ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥ì¥¸¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤òÉÁ¤¯¡¢Ã¬Ã«(@akatsuki405)¤µ¤ó¤Î¼ÂÏ¿Ì¡²è¡Ø¥Á¥§¥Ã¥«¡¼Ä»³¤¤µ¤ó¡¢¥ì¥¸¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤è¤ê¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢£ÄêÇ¯¸å¡¢Çã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤Ï¾®¸À¤ò¸À¤¦¡Ö¥ï¥·¤âÂ²¡×¤ËÍ×Ãí°Õ
±ü¤µ¤ó¤Î¤¹¤°¸å¤í¤ò¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤Ä¤¤¤ÆÊâ¤¯Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¡¢±ü¤µ¤ó¤¬¾¦ÉÊ¤ò¤«¤´¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤¤¡¢½ÀÆðºÞ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤ó¤¾¡£ÄêÇ¯¤·¤ÆÇ¯¶â¤·¤«²Ô¤®¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡£ÌµÂÌ»È¤¤¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¸ý¤ò½Ð¤¹¡£¾¯¤·¿Ê¤à¤È¡¢¡Ö¤ª¤¤¡¢¤Þ¤ÀÇã¤¤Êª¤ª¤ï¤é¤ó¤«¡×¤ÈµÞ¤«¤µ¤ì¡¢½ª»Ï´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤Ë¡¢±ü¤µ¤ó¤ÎÈý´Ö¤Ë¤Ï¼«Á³¤È¤·¤ï¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤ª¼òÇä¤ê¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¿²¶¤ËÈ¯Ë¢¼ò!?¼òÂå¤òÀáÌó¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÁû¤®¡¢ÁíºÚ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢¼êÈ´¤¤«¡©´ÊÃ±¤Ë¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤Ç¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È°ì¸À¡£¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Þ¤Çµï¿´ÃÏ¤Î°¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»×¤ï¤º¿´¤ÎÃæ¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀÜµÒ¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ã¬Ã«¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Á¥§¥Ã¥«¡¼Ä»³¤¤µ¤ó¡¢¥ì¥¸¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Ã¬Ã«(@akatsuki405)
