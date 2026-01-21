泉健太立憲民主党前代表が２０日にＸに、新党への入党を「いっぱい悩みました」と心情を明かした。

泉氏は動画を投稿。「今日が立憲民主党の離党届を出す期限日だったんです。そして、新党への入党届を出す期限日でもあったんです。もちろんこれで一切受け付けないということではないと思います」と話して間を置き、「まあ、いっぱい悩みました」と明かした。

「僕は、あの…選挙のためにというのはありません」と強調した上で、「というのは、これまである意味、連立政権の候補者とガチンコで戦ってきていて、そのなかでありがたいことに小選挙区で勝たせてもらっている。どこかの大きな力がなければ選挙を戦えないということではなくて、党派を超えて地域の皆さんから頑張れよという声をいて議席を得てきた。選挙のためにという気持ちは全くありません」と本気で戦って勝ち抜いてきた自負をのぞかせた。

泉氏はそれでも新党に加わった理由を「いま日本の政治でどのような核を作るのが大事かと思って中道改革連合に参画することにしました」と述べた。「二大政党制なのか、多党制の時代なのかよく言われます。議論で足りないなと思うのは、実は二大政党制か、多党制かという二者択一ではないのではないか。多党制のなかには自民党というずっと長く政権を担っている政党がいて、あとはぼちぼちな感じの政党があるという多党制ですよね。ある意味それは一党制でもある。一党を核にして他の政党が連立を組む。多党制と言っても実は一党制。これがいいのか。そうは思わない。なので二大政党まではいかなくても二大勢力制は必要じゃないか」などと話した。