¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï20Æü¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼ê¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡ÊWBD¡Ë¤ÎÇã¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìó720²¯¥É¥ë¡ÊÌó11Ãû4Àé²¯±ß¡Ë¤ÎÁ´³Û¤ò¸½¶â¤Ç»ÙÊ§¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Å¨ÂÐÅªÇã¼ý¤ò»Å³Ý¤±¤ë¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥¹¥«¥¤¥À¥ó¥¹¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤òÍÍø¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾ò·ï¤ò¸«Ä¾¤·¤¿½¤Àµ°Æ¤Ç¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÅö½é¡¢1³ôÅö¤¿¤ê27.75¥É¥ë¤Î¸½¶â¤È³ô¼°¤Ç»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¡£½¤Àµ°Æ¤Ç¤âÉ¾²Á³Û¤Ï°Ý»ý¤·¤¿¡£WBD¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ï¡¢½¤Àµ°Æ¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç»Ù»ý¤·¤¿¡£
¡¡WBD¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¶¥¹¥é¥ÕºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï½¤Àµ°Æ¤Ë¤è¤ê¡ÖÎ¾¼Ò¤ÎÅý¹ç¤¬¶á¤Å¤¯¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£