【龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties】 2月12日 発売予定 価格： パッケージ版・デジタル版 8,990円 デラックス・エディション 11,440円 CERO表記：D区分（17歳以上対象）

セガは、2月12日発売予定の「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」について、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S/PC（Steam）向けの無料体験版を1月22日に配信することを発表した。

体験版では、「龍が如く 極３」と「龍が如く３外伝 Dark Ties」の両方をプレイ可能。舞台となる沖縄と東京の街を歩き回ったり、一部のプレイスポットを楽しんだりできるほか、爽快なバトルやいくつかのサブストーリーを体験できる。

なお、験版のセーブデータを「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」ゲーム本編に引き続くことはできない。

体験版でプレイ可能な内容

龍が如く 極３

龍が如く３外伝 Dark Ties

メインシナリオ及びサブストーリーの一部を体験することができます。 新ステージ「琉球街」の一部を探索できます。 「堂島の龍・極」「琉球スタイル」2つのバトルスタイルを切り替えて戦う、桐生一馬の進化したバトルアクションを体験できます。 カラオケをはじめとするプレイスポットの一部をお楽しみいただけます。 携帯電話を自由に変更できる「携帯カスタマイズ・装備変更」の一部をお楽しみいただけます。 桐生一馬を好きな衣装に着せ替えられる、コーディネートの一部をお楽しみいただけます。メインシナリオの一部を体験することができます。 ステージ「神室町」の一部を探索できます。 シュートボクシングをベースにした、峯のスタイリッシュなバトルアクションを体験できます。 麻雀をはじめとするプレイスポットの一部をお楽しみいただけます。

(C)SEGA