Image: Wes Davis - Gizmodo US

SwitchBot（スイッチボット）といえば、カーテンを自動で開け閉めしたり、アナログスイッチをスマート化したりと、「古い家を一気にスマートホーム化してくれるガジェット」を次々と送り出してきた会社です。手ごろな価格と分かりやすさで、一躍有名になりましたよね。

そんなSwitchBotが発売したスマートビデオドアホンを手に入れた米GizmodoのWes Davis記者。しかし、実際に使ってみたところ、感想はかなり辛口でした。

結論から言うと「見かけ倒し」だと。一体何があったのでしょうか？

良い点 ・専用の室内モニターが付属 ・ローカルストレージ対応 ・有線／バッテリーの両方に対応 ・一応はMatter対応（※条件付き） 悪い点 ・映像品質がひどい ・検知機能が限定的 ・縦横比が使いにくい ・音がシャリシャリして耳障り ・ソフトウェアの挙動が不安定

「ドアベル＋室内モニター」では最安クラス

SwitchBot スマートビデオドアホンは、玄関に設置するドアベル本体と、室内用の多機能モニターがセットになった製品です。

来訪者の確認や通話はもちろん、映像の録画・保存までこなすいわゆる「全部入り」タイプ。

同様の製品を出しているメーカーは他にもありますが、149.99ドル（日本販売価格は1万8980円）という価格は、業界でも最安クラスと言っていいでしょう。

ただし、価格の安さや、専用モニター、ローカルストレージといった要素を以てしても、欠点は覆いきれませんでした。

Image: Wes Davis - Gizmodo US

正直に言って、筆者にとってこの製品は、これまで使った中でも最悪レベルのスマートホームカメラの1つでした。

最大の問題は、「ビデオドアベル」としての基本性能。映像はぼやけ、縦横比も不自然。ドアベル本体も室内モニターもスピーカーの音質はひどく、それらを操作するスマホアプリも不安定。「まったく使い道がない」とまでは言いませんが、少なくとも我が家の玄関では使い物にならなかったという評価です。

商品説明は魅力的なのに…

スペック表だけを見ると、「SwitchBot スマートビデオドアホン」はかなり魅力的です。

2K解像度のローカル録画に対応し、バッテリー駆動でありながら有線接続も可能。条件付きながらMatterにも対応し、視野角は165度と広めです。さらにSwitchBotのスマートロックと組み合わせれば、ドアの解錠まで行なえます。

特に筆者の目を引いたのが、室内モニターでした。4.3インチの小型ディスプレイで、壁掛けにも卓上設置にも対応しています。電源ケーブルは約1.2mとやや短めなので設置場所を選びますが。

画面下にある物理ボタンを使えば、ライブ映像の表示やドアの施錠・解錠、定型文での応答が可能です。アプリを使えば、自分の声を録音した応答も設定できます。

筆者は映画『ホーム・アローン』に登場する劇中映画『Angels With Filthy Souls』の音声を使って応答を設定し、子どもにドアベルを鳴らしてもらいました。結果は家族で大笑いでしたよ。

モニターには4GBのmicroSDカードが付属しており、最大3,500件の録画が可能です。最大512GBまで拡張できる点や、録画ストレージが屋内にある安心感、インターネット接続なしでも動作する点は、評価できるポイントでした。ただしアプリ未接続状態では、録画されないこともありました。

とはいえ、良かった点はここまでです。

ストレスがすごい

まず、カメラのデザインは筆者の好みではありませんでした。スピーカーはシャリシャリしていて聴き取りづらく、映像品質もかなり低い。実際に確認できた録画解像度は、最大でも640×360ピクセル程度で、売り文句だった2K解像度は、筆者の環境では確認できませんでした。

Screenshot: Wes Davis - Gizmodo US

また、165度の広角カメラを謳っているにもかかわらず、16:9という縦横比のせいで、玄関の床がほとんど映りません。これが何を意味するかというと、置き配があるかどうかを確認できないのです。

ビデオドアホンを設置する大きな理由の1つが、置き配の確認なのに…。正方形に近いアスペクト比を採用しているGoogle（グーグル）Nest Dooebellと比較すると、左右の範囲は同程度でも、上下方向は圧倒的に狭いと感じました。

人感検知も不安定で、配達員を見逃すことも少なくありませんでした。

ソフトにも不満がある

SwitchBotアプリは、起動するたびにクラウドストレージの宣伝をしてきて、かなりうっとうしいです。設定を深く掘らないと止められません。モーション検知と録画は初期設定ではオフになっており、録画時間はなぜか5秒だけ。

同じWi-Fi環境でもライブ映像の表示には時間がかかり、数日家を離れていたときはほとんど使い物になりませんでした。録画の再生も不安定で、通知から開いても再生できないことが頻発しました。

Screenshot: Wes Davis - Gizmodo US

外部サービスとの連携も中途半端でした。AlexaとGoogle Homeには表示できるものの、Samsung（サムスン）SmartThingやSiriショートカットには対応せず、Apple（アップル）Homeも非対応。Matter対応と書かれてはいますが、実質的にはスマートロック連携用に限られています。Matterがスマートカメラを正式にサポートしたのはバージョン1.5からで、現時点で対応しているのはSamsung SmartThingsのみです。

Image: Wes Davis - Gizmodo US

検知機能も最低限で、検知ゾーンは1つのみ。プライバシー用のマスキング機能はなし。夜間に点灯するLEDをオフにしたり、明るさを調整したりすることもできません。

車両やペットの検知は月3.99ドル（約630円）からの有料プランで、荷物検知には対応していません。

向いている人は限定的かも

かなり厳しい評価になりましたが、良い点がまったくないわけではありません。ローカル保存に対応し、Wi-Fiなしでも動作し、設置も簡単。スマートロックとの連携も便利です。

特にテクノロジーに詳しくない人や、あまり移動しない人にとっては便利に感じるかもしれません。室内モニターで来訪者をすぐに確認でき、録画は不要で、アプリ操作もしたくない。そんな人にとっては、「デジタル覗き穴＋インターホン」として十分使える製品です。

ただし、それ以外の人には正直おすすめしづらいでしょう。EufyやReolinkなど、ローカル保存を重視しつつ、映像品質や検知精度に優れた製品は他にもあります。

完璧なスマートビデオドアホンはまだ存在しません。それでもSwitchBot スマートビデオドアホンは取りこぼしが多すぎる。筆者の結論は、「ほとんど誰にも向いていないドアベルカメラ」でした。