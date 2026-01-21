「あつ森」アクティビティが水族館に登場 名古屋シーライフ水族館とコラボ決定
【モデルプレス＝2026/01/21】愛知県「名古屋シーライフ水族館」では、1月30日から5月11日まで、任天堂株式会社「Nintendo Switch」用のゲームソフト「あつまれ どうぶつの森」とのコラボレーション企画として、「あつまれ どうぶつの森 × 名古屋シーライフ水族館 海の生きもの ふれあい展」を実施する。
人気のバックヤード体験ツアーでは「サカナのまきエサ」をイメージしたデザインの紙袋でエサやり体験が可能。そして、「かいがらのリース」を作れるワークショップも毎日開催。また、「Nintendo Store」のチェックインで、オリジナルポストカードのプレゼントも。限定フォトスポット設置や限定グッズの販売など、盛りだくさんのアクティビティが用意されている。
◆あつまれ どうぶつの森 × 名古屋シーライフ水族館コラボ決定
本イベントでは、「あつまれ どうぶつの森」に登場するサカナや海の幸を30種類以上展示。各水槽ではゲーム中おなじみの「フータ」による解説だけでなく、飼育員による豆知識も楽しめるパネルが設置される。また、展示されている生き物を探す「生きものさがし」カードを販売。展示されていない生きものが何か分かった人には、限定ステッカーがプレゼントされる。
◆「名古屋シーライフ水族館」とは
世界最大級の水族館ブランド「SEA LIFE」は、1979年にスコットランドで開業し、5〜12歳のお子さまをターゲットに“見て、さわって、学んで”体験できる水族館として18ヵ国50ヵ所以上で展開中。日本には2018年4月、レゴ（R）モデルと約150種の海の生き物たちとのコラボレーションが楽しめるレゴ（R）の世界観に包まれた体験型水族館「シーライフ名古屋」として上陸。レゴ（R）ブロックをモチーフにした日本唯一の屋外型テーマパーク「レゴランド（R）・ジャパン」の目の前に位置し、 “こどもの成長をおうえんする水族館”をコンセプトに、2026年1月20日、「名古屋シーライフ水族館」へ施設名称を変更した。（modelpress編集部）
◆アクティビティ：生きものさがしカード販売
「あつまれ どうぶつの森」に登場するサカナや海の幸を探す「生きものさがし」を開催。カード内には1種類、水族館にいない生きものが描かれており、正解すると記念ステッカーがもらえる。
◆ワークショップ「小さなかいがらのリースづくり」
かいがらを材料に自分だけのオリジナルリースを作成できるワークショップを開催。直径約10cmのリースには、様々なかいがらやサンゴなどをデコレーションできる。
◆限定グッズ販売（一部抜粋）
・ポーチ
・Tシャツ（S／M／Lサイズ）
・A4クリアファイル
