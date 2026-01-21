かとゆり、ミニスカで美脚披露 夫撮影の遊園地ショットに「超絶可愛い」「楽しさが伝わってくる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/21】“美しすぎる”上智大卒業生として話題のインフルエンサー・かとゆりが1月19日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを公開した。
【写真】25歳上智大卒美女「脚が綺麗」話題のミニスカ×ルーズソックス姿
かとゆりは「（男性の顔の絵文字）がたくさん写真撮ってくれた」と記し、遊園地で夫が撮影したと思われる写真を複数枚投稿。観覧車やゴーカートなどをバックに、襟や袖、裾にファーがついたレザーのジャケットに赤系のチェックのミニスカート姿でルーズソックスを履いた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「楽しさが伝わってくる」「旦那さんが撮ると表情が自然」「超絶可愛い」「脚が綺麗」などと反響が寄せられている。
かとゆりは、2025年6月16日に兼ねてより交際していた男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
