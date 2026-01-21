「今日好き」りんか、美脚全開ショーパン冬コーデに絶賛の声「スタイルの良さが際立つ」「かっこ可愛い」
【モデルプレス＝2026/01/21】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが1月19日、自身のInstagramを更新。ショートパンツの冬のコーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」日本一イケメン高校生の恋人「一瞬穿いてないかと…」美脚全開ショット
りんかは「最近りんか氏は黒豆茶にはまってますよ」とコメントし、夜の街頭で撮影した写真を複数枚投稿。グレーのトップスと黒のショートパンツにキャメルのロングコートを羽織り、黒いブーツを履いたスラリと真っ直ぐな脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「大人っぽくて素敵」「ロングコート似合ってる」「スタイルの良さが際立つ」「一瞬穿いてないかと思いました（笑）」「かっこ可愛いコーデ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
◆りんか、ロングコート×ショーパン冬コーデ公開
◆りんかの投稿に反響
