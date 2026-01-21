「今日好き」黒江こはる、ミニボトムコーデでディズニー満喫「スタイル抜群」「楽しそうな表情が可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/21】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた“こはるん”こと黒江こはるが1月19日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのショットを公開した。
【写真】「今日好き」出身20歳美女「スタイル抜群」美脚際立つミニ丈ディズニコーデ
黒江は「久しぶりにディズニー行ってきたっ！！本当に夢の国 楽しすぎる時間だったよ〜」と東京ディズニーリゾートを訪れたことを報告。水色のリボンのついた白いミニーマウスの耳付きカチューシャをつけ、白いもこもこのアウターに黒いミニボトムのコーディネートを披露し、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「モノトーンコーデ似合ってる」「スタイル抜群」「幸せそうで嬉しい」「楽しそうな表情が可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。黒江は「サムイ島編」に参加していた。また、“日本一可愛い女子高生”を決める「女子高生ミスコン2022」の準グランプリを獲得したほか、現在は女優・モデルとして活躍している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆黒江こはる、ディズニーでのミニボトムコーデ公開
◆黒江こはるの投稿に反響
