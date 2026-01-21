「映画自体は内容を変えずに公開される見込みのようですが、PR活動へのリチャードさんの参加は難しいかもしれません。バラエティタッチの作風ですので、同作のPRイベントを復帰の場として選ぶにはハードルが高いのではないでしょうか」

今年1月6日に公開が予定されていた映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』についてこう語るのは芸能関係者。同映画は、漫画『おそ松くん』が原作の実写化第2弾で、Aぇ！groupと関西ジュニアの西村拓哉（22）が主演を務める。

「昨年10月28日に公開延期がアナウンスされたまま、新たな公式発表はなされていません。配給元の松竹は、延期の理由を“諸般の事情に鑑みて”とコメントしていました。

“諸般の事情”とは、昨年10月4日にAぇ！groupのメンバー・草間リチャード敬太さん（30）が下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕され、活動休止になったことが理由でしょう」（前出・芸能関係者）

11月20日には所属先のSTARTO ENTERTAINMENTが、リチャードが東京簡易裁判所より罰金10万円の略式命令を受けたことを報告。さらにAぇ！groupから脱退することを発表した。

これにリチャードもコメントを寄せ、約1年前から心の病を患っていたことを告白。リチャードはSTARTO社に所属したまま、療養していくという。

映画を心待ちにしているファンは多いが、公開はいつになるのだろうか。

「現在、今年6月公開の方向で最終調整を行っていると聞いています。

作品のPR活動や舞台挨拶などでは、撮影時のエピソードなども聞かれるはずです。脱退となったリチャードさんについてメンバーがどのように言及していくか、注目が集まることになるでしょう」（前出・芸能関係者）

配給元の松竹に6月公開で最終調整中であることを問い合わせたが、期日までに回答は得られなかった。

1月11日、30歳の誕生日を迎えたリチャードが、事件発覚後、初めてブログを更新。事件を謝罪し、“普通の生活”を送れるように病気と向き合っていること、ファンレターやSNSで届く応援メッセージに励まされていることなどを綴っていた。

上半期のうちに、スクリーンで輝くリチャードを見ることができそうだ。