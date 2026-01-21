「Ha-Li-C STORE by HYBRID」にて、2026年1月21日(水)より、ストリートブランド「VISION STREET WEAR」と人気アニメ「スポンジ・ボブ」のコラボ新作アイテムを販売中です。

歴史あるスケートボードファッションブランドと、世界中で愛されるキャラクターが融合したコレクションが登場。

春物のスウェットとパーカーを中心に、デザイン性の高い本格的なアパレルアイテムがラインナップされています。

Ha-Li-C STORE by HYBRID「VISION STREET WEAR × スポンジ・ボブ」

発売日：2026年1月21日(水) AM10時〜

販売場所：Ha-Li-C STORE by HYBRID

価格帯：8,690円〜10,780円(税込)

スポンジ・ボブのポップでユーモラスな世界観と、VISION STREET WEARが持つストリートカルチャーのエッセンスが融合した本コレクション。

単なるキャラクターグッズの枠を超え、ファッションのトレンドを巧みに取り入れた本格的なアパレルアイテムとして仕上がっています。

ユニセックスで男女問わず着用できるため、カップルでのペアコーディネートにも最適です。

春シーズンまで長く着用できるスウェットやパーカーが展開されます。

【スポンジ・ボブ】Skateboard TRN

価格：8,690円(税込)

スケートボードに乗ったスポンジ・ボブが描かれたアクティブな印象の一着。

背面にはフォントが大胆に配置され、ストリート感を強調したデザインとなっています。

【スポンジ・ボブ】Racing Sweatshirt

価格：8,690円(税込)

レーシングウェアを意識したスポーティーなデザインが特徴のスウェット。

袖部分にはパトリックとイカルドがプリントされており、サイドからの視線も楽しめます。

【スポンジ・ボブ】SpongeBob＆Patrick Sweatshirt

価格：8,690円(税込)

背面に描かれたスポンジ・ボブとパトリックのアートワークがインパクト抜群のアイテム。

VISIONのブランドロゴはサガラ刺繍で表現されており、立体感のある仕上がりです。

【スポンジ・ボブ】Logo ZIP PK

価格：10,780円(税込)

フルジップ仕様で、羽織りとしても活躍するパーカー。

フロントのジッパーを閉じるとロゴが繋がる遊び心のあるギミックがポイントです。

ポップなキャラクターとクールなストリートスタイルが見事にマッチした新作コレクション。

春のコーディネート主役として活躍するアイテムが揃っています。

ハイブリッド「VISION STREET WEAR × スポンジ・ボブ」コラボアイテムの紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ユニセックスで楽しめる春物！Ha-Li-C STORE by HYBRID「VISION STREET WEAR × スポンジ・ボブ」 appeared first on Dtimes.