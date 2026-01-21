おむつ40箱やお米を寄贈！じぶん不動産「社会貢献活動」
じぶん不動産は、2025年12月23日に愛知県一宮市内の児童養護施設3箇所を訪問し、支援物資の寄付を行いました。
「おむつ40箱・おしりふき6箱・お米30kg」を各施設へ届け、こどもたちの健やかな成長と未来を支援する活動を実施しました。
代表自身の思いから始まったこの取り組みは、地域社会への貢献と社内の意識共有を目的としています。
実施日：2025年12月23日
寄付先：一宮市内児童養護施設（照光愛育園、子どもの家ともいき、宇宙）
寄付総数：おむつ40箱、おしりふき6箱、お米30kg
今回の活動は、社会貢献活動の一環として実施されました。
代表取締役の岩田氏自身が現在子育てを行う中で、「少しでもこどもたちのために役立ちたい」という強い思いから始まった取り組みです。
この活動を通じて、社員が社会課題を身近なものとして捉え、企業活動と社会貢献のつながりを再確認する貴重な機会となりました。
社内においても、思いやりや支え合いの意識を共有する重要なきっかけとなっています。
各施設への寄付詳細と訪問の様子
今回訪問したのは、一宮市内にある「照光愛育園」「子どもの家ともいき」「宇宙（そら）」の3施設です。
それぞれの施設に対し、以下の内訳で物資が寄贈されました。
【照光愛育園】
おむつ：Mサイズ10箱、Bigより大きいサイズ10箱
おしりふき：2箱
お米：10kg
【子どもの家ともいき】
おむつ：Bigサイズ10箱
おしりふき：2箱
お米：10kg
【宇宙】
おむつ：Bigより大きいサイズ10箱
おしりふき：2箱
お米：10kg
経済的・環境的な理由により支援を必要としているこどもたちのため、社員一人ひとりの想いを形にしています。
