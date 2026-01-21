甘い香り広がるバレンタイン・ホワイトデー企画！富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」チョコレートフェスタ
富士急ハイランドのテーマエリア「リサとガスパール タウン」にて、初めての「チョコレートフェスタ」を開催。
「おっチョコちょいな2人がショコラティエに挑戦」をテーマに、タウン内がチョコレートの甘い香りに包まれます！
富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」チョコレートフェスタ
開催期間：2026年2月1日(日)〜4月5日(日)
富士急ハイランドにある、パリの街並みを再現したテーマエリア「リサとガスパール タウン」にて「チョコレートフェスタ」を初開催。
バレンタイン・ホワイトデーシーズンに合わせ、タウンがチョコレートの香りとかわいらしい装飾で彩られます☆
「チョコレートフェスタ」は「おっちょこちょいなリサとガスパールが“ショコラティエに挑戦”」がテーマ。
タウン内の各店舗では、ミルクチョコだけでなくイチゴチョコやホワイトチョコなどを使用した、彩り豊かなフェアメニューが登場します。
フェア期間中は、対象店舗で2,000円以上のお買い物を対象に「チョコっとチョコ巡りキャンペーン」を開催。
帰ったあともチョコの香りを楽しめる、フェアオリジナルの「チョコっとカード」がもらえます！
さらに、もう1店舗で買い物すると、「リサ」と「ガスパール」がチョコレート作りに奮闘する姿をデザインした「おっチョコちょいアクリルキーホルダー」もプレゼント。
また、フェア期間中にはさまざまなイベントも開催され、見どころ満点です☆
第2・第4土曜日限定で、ショコラティエ姿の「リサ」と「ガスパール」によるグリーティングを実施。
バレンタインデー（2月14日）とホワイトデー（3月14日）当日には、「リサ」と「ガスパール」が手紙を贈り合う、限定セレモニーが開催されます。
いつもとは異なる2人に出会える、期間限定の演出です！
「リサとガスパール」の世界観とチョコレートが織りなす、甘く心温まるイベントの内容を紹介していきます。
チョコっとチョコ巡りキャンペーン
対象店舗：ショップ、レレーヴ サロン・ド・テ、カフェ ブリオッシュ、パティスリー
対象店舗で2,000円以上のお買い物をすると、チョコレートの甘い香りがする名刺サイズの「チョコっとカード」をプレゼント。
さらに「チョコっとカード」を持って、別店舗で2,000円以上のお買い物をすると、「おっチョコちょいアクリルキーホルダー」がもらえます！
「リサ」と「ガスパール」が、いろいろなところにチョコレートを付けながら、頑張ってクッキングしている様子がとても愛らしいデザインです。
なお、アクリルキーホルダーをもらった人の「チョコっとカード」の裏には、チョコレートフェスタ限定のシールが貼られます☆
ショコラティエ衣装グリーティング
開催日時：2026年2月14日・2月28日、3月14日・3月28日 各日15時〜
※2026年2月14日と3月14日はバレンタインデー・ホワイトデーイベントを実施しますが、写真撮影は可能
期間中は、特別衣装をまとった「リサ」と「ガスパール」がグリーティングに登場。
素敵なショコラティエ姿の2人と触れ合いながら写真撮影できる、心温まる貴重な機会です！
チョコレートフェスタ限定 フェアメニュー
「リサとガスパール タウン」内にある各飲食店舗では、期間限定のオリジナルフェアメニューを販売。
ミルクチョコだけでなく、イチゴチョコやホワイトチョコをふんだんに使用した、期間限定メニューを楽しめます☆
レレーヴ サロン・ド・テ「アフタヌーンティーセット」
価格：9,500円(税込)
※2日前までに要電話予約（TEL 0555-22-1000）
「レレーヴ サロン・ド・テ」では、豪華な「アフタヌーンティーセット」を用意。
「チョコレートフェスタ」にぴったりな内容です！
カフェ ブリオッシュ
価格(税込)：
・ショコラ・コンボ 400円
・ショコラストロベリー 380円
・チョコに溺れるパンケーキ 1,200円
・ダブルチョコフレンチトースト 1,200円
・リサのチョコラテ 600円
「カフェ ブリオッシュ」では、チョコレートを使ったバラエティ豊かなメニューを展開。
ドリンクやスイーツなど、さまざまな形でチョコレートを楽しめます☆
パティスリー「アイシングクッキー」
価格：1,000〜1,200円(税込) ※大きさによる
「パティスリー」の「アイシングクッキー」は、バレンタインやホワイトデーにぴったりのデザイン揃い。
ハートやお花のモチーフで、どれにしようか迷いそうです！
LA BANANE「たっぷりチョコレートバナナトースト」
価格：680円(税込)
「LA BANANE」のフェスタ限定メニューは「たっぷりチョコレートバナナトースト」
定番のチョコとバナナの組み合わせで、バレンタインデー・ホワイトデーシーズンを満喫できます。
Harry’s kitchen「カラフルチョコレートチーズハットグ」
価格：800円(税込)
「Harry’s kitchen」には、チョコスプレーでデコレーションした「カラフルチョコレートチーズハットグ」が登場。
タウン内での食べ歩きにもぴったりな、ワンハンドメニューです！
ショップの新作商品
ショップには、新グッズが続々入荷。
チョコレートカラーコーナーも登場し、おしゃれなグッズも盛りだくさんです☆
チョコレートフォトスポット
絵本の中にチョコレートフェスタのキービジュアルが入り、一緒に撮影できるフォトスポットが登場。
ここでしか撮影できない写真を撮って楽しめるスポットです！
バレンタインデー・ホワイトデーイベント
日時：2026年2月14日(土)・3月14日(土) 15時〜
ショコラティエ衣装をまとった「リサ」と「ガスパール」が、日頃の感謝を込めて、手紙を渡すイベントを実施。
バレンタインデーは「リサ」から「ガスパール」へ、ホワイトデーでは「ガスパール」から「リサ」に手紙を渡します☆
ゲストも2人と一緒に、思いをつづったメッセージカードを大切な人へプレゼントしましょう！
「おっチョコちょいな２人がショコラティエに挑戦」がテーマのチョコレートが織りなすフェスタ。
富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」の「チョコレートフェスタ」は、2026年2月1日〜4月5日まで開催です☆
©2026 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
※画像はイメージです
