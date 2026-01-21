『銀座ハリッチ』は、日常の食習慣から美と健康を育てるフードシリーズ「HARICCHI CAFE」より、新商品「美ドンデーツシロップ」を2026年1月22日より発売します。

銀座ハリッチ店舗および公式ECサイトにて展開される本商品は、デーツ果汁のみを使用した砂糖不使用のナチュラルシロップです。

美容鍼灸院が提案する、毎日の食事でキレイを育てる新しい習慣が登場します。

銀座ハリッチ「美ドンデーツシロップ」

発売日：2026年1月22日(木)

価格：2,700円(税込)

内容量：400ml

販売場所：銀座ハリッチ各店舗、公式ECサイト、各種モール

「美ドンデーツシロップ」は、デーツ果汁のみを使用した、砂糖・保存料・着色料一切不使用のシロップです。

角のないまろやかな甘みが特徴で、料理の塩味をやさしく整え、全体をまとめる隠し味として活躍します。

ヨーグルトやドリンクに加えるだけでなく、日々の料理の甘味付けにも幅広く使える一本です。

代表・川辺なおのYouTubeチャンネルでは、実際に本商品を使用したレシピも紹介されています。

「美ドンデーツシリーズ」とデーツの魅力

デーツはナツメヤシの果実であり、ビタミンB群やビタミンE・A、カルシウム、鉄分、亜鉛など、女性の美と健康を支える栄養素をバランスよく含む自然食品です。

特に不足しがちな鉄分や、すっきりとした毎日をサポートする食物繊維・ミネラルが含まれているのが特長。

「美ドンデーツシリーズ」は、イランの過酷な自然環境で育った高品質なデーツを一粒ずつ丁寧に仕上げています。

「食べてキレイを育てる」をテーマに、毎日の食事やおやつの時間を美容と健康を育てる習慣へと導きます。

黒糖のようなやさしい甘さは、美容を意識したエネルギー補給にも最適です。

砂糖不使用で自然の甘みを楽しめる「美ドンデーツシロップ」。

日々の料理やティータイムに取り入れ、内側から美しさをサポートします。

N-LaBo「美ドンデーツシロップ」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 砂糖不使用のナチュラルフード！銀座ハリッチ「美ドンデーツシロップ」 appeared first on Dtimes.