返品品を廃棄せず施設活用！PLAYFULBOX「neomamaism(ネオママイズム)」リユースプロジェクト

PLAYFULBOXが展開するベビー用品ブランド「neomamaism(ネオママイズム)」は、2025年12月より、顧客から返品された使用可能なベッドインベッドを保育園や旅館などの施設へリユースする取り組みをスタートしました。

独自の返品保証制度により戻ってきた製品を廃棄処分するのではなく、子育て支援施設などで有効活用することで、SDGsへの貢献と廃棄ゼロを目指します。

品質に問題のない製品が、赤ちゃんの安心スペースとして新たな場所で役立てられます。

開始時期：2025年12月

対象製品：neomamaism ベッドインベッド

提供先：保育園、旅館、フィットネス施設など

neomamaismは、「ママもベビーも笑顔に」を合言葉に、ポジティブに育児を楽しめるベビー用品を展開するブランドです。

今回の取り組みは、返品されたものの使用には全く問題のないベッドインベッドを点検・清掃し、育児中の方々が利用する施設へ届けるというものです。

「使えるものを捨てずに次の役割へつなぐ」という循環型の仕組みにより、環境負荷の軽減と子育て環境の充実に貢献します。

30日間の返品保証と廃棄課題の解決

neomamaismでは、商品お届け日から30日以内であれば、「イメージ違い」や「生活スタイルに合わなかった」といった理由でも返品を受け付ける独自の保証制度を設けています。

販売データによると返品数は全体の約0.1％と非常に少ないものの、戻ってきた製品は品質に問題がないにもかかわらず廃棄処分となっていました。

この課題に対し、本プロジェクトは「捨てずに活かす」アップサイクルの視点を取り入れ、廃棄物削減を実現します。

保育園や旅館での導入事例

リユースされたベッドインベッドは、既にいくつかの施設で活用されています。

徳島県のハビリテが運営する障害児支援複合施設では、医療的・生活的支援を要するクラスでの昼寝対応がスムーズになったと好評を得ています。

また、京都府の「旅館 海舟」では、大人用ベッドのない和室客室での赤ちゃんの安全な居場所として活用され、家族旅行の快適性が向上しました。

大阪府の「パーソナルジムLAULE’A」でも、ママがトレーニング中に赤ちゃんを横で見守れる環境づくりに役立っています。

