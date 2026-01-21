「ごはん、すすむ、すすむ。」メニュー

　アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、きょう21日から「ごはん、すすむ、すすむ。」メニューを期間限定で販売する。

　普段味わうことのできない今だけのコンビ商品を堪能してほしいという想いを込め、ジューシーなザンギにたっぷりなタルタルソースがかかった「タルタルザンギ」と、今年はさらに味噌感がUPしたコクのある味噌ダレが食欲をかきたてる「回鍋肉」の2種が登場する。

■タルタルザンギ&ハンバーグディッシュ

人気メニュー「ザンギ&ポテト」のジューシーなザンギに、タルタルソースがかかった一品。タルタルソースにはトマトが入っており、さっぱりとした味わいが愉しめる。さらに、びっくりドンキーオリジナルのハンバーグソースをかけることでチキン南蛮のような味わいを感じることができ、ごはんがすすむと感じられる一品。

■回鍋肉＆ハンバーグディッシュ

キャベツ、ピーマン、赤ピーマン、黄ピーマンなどの彩り豊かな野菜を使用。柔らかい食感の豚肉と野菜を、辛さ控えめで白米に合う味付けの味噌ダレと絡めた一品。今年は味噌感がUPしており、さらにごはんがすすむコクのある味を堪能できる。