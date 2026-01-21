やす子「ガチ泣きしました」「過去イチ心をやられちゃった」“過酷ロケ”に心の叫び
お笑い芸人のやす子が、20日放送のテレビ東京系『伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評』（毎週火曜 深1：30）に出演。過酷だったロケ番組の秘話を明かし「過去イチ心をやられた…」と吐露した。
【動画】やす子「ガチ泣きしました」「過去イチ心をやられちゃった」
やす子が語ったのは、24日放送の特番『土曜ゴールデン 安村やす子の金のサイコロ・銀のサイコロ ローカル線すごろく旅』。ピン芸人のとにかく明るい安村とのコンビのロケ番組の第4弾で、当初はヒッチハイク企画だったが第3弾からサイコロを使った「すごろく旅」にリニューアルした。
今回はゲストに俳優の南野陽子を迎えたが、やす子は「南野さんが女性らしいハイヒールのような靴でいらっしゃって、でも1日15キロくらい歩くんですよね。それと、お腹が減って南野さんも人格が変わってきて…」と苦労を振り返った。
また、ロケの移動中にやす子とスタッフで意見の相違があり、疲れ切っていたこともあり「ガチ泣きしました」「芸人とか関係なく本気で泣いちゃって。小学生の時の涙みたいに『悔しい！なんで信じてくれないんだよ！』みたいな」と悔し涙を流した。
「過去イチ心をやられちゃった。普段はテレビを考えるけど、今回は“生きる”という感じです」という言葉に、MCの伊集院光も「自衛隊経験者が言うと、また重いね」と苦労をねぎらった。
