『DREAM STAGE』チェ・ギヨン役にイ・イギョン キャラクター紹介（13）
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）が、新たにスタート。今回は、イ・イギョンが演じるチェ・ギヨンを紹介する。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
イ・イギョンが演じるチェ・ギヨンは、世界的音楽プロデューサーで、一代で「帝国」を築き上げた音楽業界の巨星。K-POPのスターアーティストを多数抱える業界最大手事務所の代表で、常に穏やかな微笑みをたたえている。「世界に音楽の花束を」が口癖。しかし裏では、豊富な資金力に物を言わせ、新人ボーイズグループTORINNERをトップに押し上げるべく暗躍。最強最悪の黒幕として、あらゆる手段で“落ちこぼれグループ”のNAZEと吾妻を追い詰める…。
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
イ・イギョンが演じるチェ・ギヨンは、世界的音楽プロデューサーで、一代で「帝国」を築き上げた音楽業界の巨星。K-POPのスターアーティストを多数抱える業界最大手事務所の代表で、常に穏やかな微笑みをたたえている。「世界に音楽の花束を」が口癖。しかし裏では、豊富な資金力に物を言わせ、新人ボーイズグループTORINNERをトップに押し上げるべく暗躍。最強最悪の黒幕として、あらゆる手段で“落ちこぼれグループ”のNAZEと吾妻を追い詰める…。
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。