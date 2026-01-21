【きょうから】びっくりドンキー「いちごデザートフェア」開催 しっとりケーキの『完熟いちごシフォン』が初登場
アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、国産完熟いちごを使用した4種の「いちごデザート」を期間限定できょう21日から販売する。
【写真】新登場する『完熟いちごシフォン』
いちごが旬を迎えるこの季節に国産の完熟いちごを使用した、同店オリジナルのデザート4種を届ける「いちごデザートフェア」を実施。旬の季節だからこそ味わえる完熟いちごの豊かな香りと深い色合い、口の中に広がる甘酸っぱさを堪能できる。
同フェアで使用されるいちごは、時期に応じておいしさに配慮した品種を選定。味、香り、つや、色の濃さなど独自の基準を設け、同店のソフトクリームとの相性の良さも考えている。また、輸送する際にはいちご同士がぶつからないように一粒ずつ仕切りを設けた専用のトレーで細心の注意を払って梱包し、各店舗へ配送。徹底した品質管理のもと、おいしい“いちご”を提供している。
また、人気メニューの『イチゴミルク』を、期間限定で100円引きで販売するキャンペーンを開催。イチゴソースのごろごろ果肉感が魅力のスイーツとしても楽しめるドリンクとなっている。
■商品詳細
『完熟いちごパフェ』
旬の国産完熟いちご、いちごのマスカルポーネ、いちごゼリー、いちごのソースを使用し、フレッシュさを感じる甘酸っぱい味わいに仕上げた。昨年登場時の2倍量となる6粒の完熟いちごがトッピングされた一品。
『完熟いちごサンデー』
北海道ソフトクリームにいちごソースを絡めて完熟いちごをトッピングした、食後にぴったりな小さめサイズのデザート。
『完熟いちごシフォン（単品／コーヒーセット）』※初登場
ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキに完熟いちごとホイップクリームをあしらい、カスタード風バニラアイスを添えた、旬を味わえるケーキデザート。同店こだわりのコーヒーと一緒に味わえるセットも選べる。
『ジョッキパフェ（完熟いちご）』
完熟いちごを7粒使用し、いちごのマスカルポーネいちごゼリーのほか、シフォンケーキ、ホイップクリーム、アイスクリームなどを大きなジョッキに詰め合わせた満足感のある一品。家族や友人とシェアをしながら楽しむことも。
