ピコ太郎、PPAP10周年企画の新章が始動 全国47都道府県を歌う「都道府県ソング」シリーズ第1弾が配信開始
ピコ太郎が、PPAP誕生10周年に向けて展開中のプロジェクト『Tottemo Release 80.8』第6弾となるアルバム『Tottemo Release 80.8 (06)』を配信リリースした。
【動画】ピコ太郎、テイラー・スウィフト＆エド・シーランらと夢の共演！
同作からスタートするのは、ピコ太郎にとって新たな挑戦となる「都道府県ソング」シリーズ。日本全国47都道府県それぞれを、ピコ太郎独自の視点とユーモア、そして多彩な音楽ジャンルで表現していく、自身初の長編音楽企画となる。その記念すべき第1弾が『Tottemo Release 80.8 (06)』となる。
シリーズの幕開けを飾るオープニング曲「TO-DO-FU-KEN!（Opening Song）」を皮切りに、同作には、北海道、青森、秋田、岩手、福島、宮城、山形といった東北・北海道エリアの楽曲を収録。ドラムンベース、シティポップ、ブルース、アニメソング調など、県ごとに大胆に振り切ったサウンドアプローチが展開され、まさに“47都道府県のジュークボックス”の始まりを告げる一作となっている。
同企画についてプロデューサーの古坂大魔王は「各地を訪れるたびに、その土地の曲を作っていた流れで、『いっそ全部作ろう』とピコ太郎と話したのが始まりです。『Tottemo Release 80.8』の中の、さらにもう一つのプロジェクト。全国、さらには世界で歌っていきたいですね」とコメント。
一方、ピコ太郎は「日本全国津々浦々、都道府県名をただ歌いたくなってしまったのでピコ！ ぜーんぶ歌いましたピコ！」とコメントしている。
『Tottemo Release 80.8』は、昨年8月から今年7月にかけて、毎月新作を配信し続ける全80.8曲（80曲＋0.8曲？）からなる大型プロジェクト。今作「Tottemo Release 80.8 (06)」を皮切りに、「都道府県ソング」シリーズは今後も各エリアごとに展開予定。さらに、今後は大物アーティストとのコラボレーションも予定されている。
