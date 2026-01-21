“イタリア高級ファッションの象徴”「ヴァレンティノ」創業者ヴァレンティノ・ガラヴァーニさん（93）死去　レディー・ガガさんら海外セレブ愛用

世界的ブランド「ヴァレンティノ」の創業者、ヴァレンティノ・ガラバーニさんが93歳で亡くなった。1960年にブランドを設立し、赤を基調とした華やかなコレクションでレディー・ガガさんら数多くの海外セレブに愛された。イタリアのメローニ首相は「永遠の象徴であり、伝説を失った」と深い哀悼の意を表明している。女性をエレガントに輝かせることに情熱を注いだ巨匠の葬儀は、23日にローマで執り行われる予定だ。

女性の美しさを際立たせた芸術的デザイン

多くの海外セレブにも愛される世界的有名ブランド「ヴァレンティノ」の創業者、ヴァレンティノ・ガラバーニさんが亡くなったことが分かった。93歳だった。

世界的シンガーのレディー・ガガさんや、ハリウッドスターのジュリア・ロバーツさんらが晴れ舞台で着こなしたファッションブランド「ヴァレンティノ」。

1960年にブランドを立ち上げたのち「ロッソ・ヴァレンティノ」と呼ばれる赤を基調としたコレクションを展開し、世界で愛される存在となった。

「ヴァレンティノ」創業者 ヴァレンティノ・ガラバーニさん：

私は「美」を愛しています。女性をセンセーショナルでグラマラスで、エレガントに見せることが大好きなのです。

自身が語った通り、ヴァレンティノさんは多くの女性の美しさを際立たせた。

イタリア首相も「永遠の象徴」と追悼

海外セレブの中にも多くのファンがいて、ブラックドレスをまとったモデルのナオミ・キャンベルさんもその一人だ。

ナオミ・キャンベルさん：

とてもグラマラスでエレガントな気分になれるの。

男性のファッションも手掛け、俳優のトム・ハンクスさんもそのデザインを絶賛していた。

トム・ハンクスさん：

このラインが素晴らしい。時代を超える、まさに芸術作品だ。

ヴァレンティノさんの訃報を受け、イタリアのメローニ首相は、その存在を「イタリア高級ファッションの永遠の象徴」とたたえた上で「伝説を一つ失った」と追悼した。

葬儀は23日、ローマで行われる予定だ。

（「イット！」1月20日放送より）