XG、初のフルアルバム『THECORE - 核』の発売を記念してポップアップショップの開催が決定
HIPHOP／R&Bグループ・XGの初のフルアルバム『THE BEST - 核』が23日に発売されることを記念して、23日より東京・SHIBUYA TSUTAYAにてポップアップショップ『XG THE CORE POP UP SHOP in SHIBUYA』が開催されることが決定した。
会場内では、昨年開催されたエキシビション『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION』にて展示された写真の中から、厳選カットが特別展示される。
また、『THE CORE - 核』のリリース、さらに2月からスタートする2度目のワールドツアー開催を記念して、東京・SHIBUYA TSUTAYA 1FをXGがジャックする。店内の大型ビジョンでのスペシャル映像放映をはじめ、『THE CORE - 核』のオフィシャルグッズ販売、さらには店舗外壁を含む全面ビジュアル展開など、渋谷の中心からXGの世界観を発信する内容となっている。
音楽、ビジュアル、空間演出がシームレスに融合したこれらの企画は、『THE CORE - 核』の世界観をリアルに体感できる貴重な機会となる。
■『XG THE CORE POP UP SHOP in SHIBUYA』開催概要
開催期間：1月23日（火）〜2月1日（土）
場所：東京・SHIBUYA TSUTAYA 1F SHIBUYA SQUARE (SIPS) A
営業時間：午前10時〜午後9時 ※最終日のみ午前10時〜午後8時
