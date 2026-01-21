のどをゴロゴロ鳴らすのは「甘え」だけではない。遺伝子からわかった「甘えるくせに攻撃もする」猫の複雑な心理

すっかり人間の生活に溶け込み、癒しの存在となっている猫ですが、よくよく観察してみると野生の頃の習慣が数多く残っていることに気付きます。



驚きの身体能力を象徴するような背中から落下しての足での着地、気持ち良さそうに寝ているようで何やら警戒していそうな寝姿、のどをゴロゴロ鳴らして甘えるくせに攻撃もする複雑な心理。



これらの行動を理解できたら猫の気持ちがもっとわかるかもしれません。最新科学で明かされた猫の新事実などについて動物の生態に詳しい富田園子さんに連載で教えてもらいました。





ゴロゴロ遺伝子の一部が解明

今回は「猫がのどをゴロゴロよく鳴らす遺伝子」について解説します。

京都大学の研究で、興味深いデータが公開されました。

猫は機嫌が良いときなどにゴロゴロとのどを鳴らしますが、それにはある遺伝子が関係していたのです。

具体的には、X染色体の中の「アンドロゲン受容体遺伝子」の一部が、長いか短いかで変わり、短いタイプの猫はよくゴロゴロいうのです（長いタイプでも全くゴロゴロいわないというわけではありません）。

さらに短いタイプの遺伝子を持つオス猫は、人間に対してよく鳴くという特徴もあり、この遺伝子がゴロゴロ以外の音声コミュニケーションにも関わっていることも示唆されました。

おもしろいのは、雑種猫は純血猫より短いタイプの遺伝子の保有率が高かったこと。これは生育環境の違いが原因と推測されます。

雑種猫の多くは元野良猫です。

野良猫は人に甘えることで毎日の食事をもらったり、運が良ければ保護されて飼い猫になれたりもします。ゴロゴロとよくのどを鳴らして人に甘えることは生存に有利に働くので、ゴロゴロいう猫が多いのは納得です。

純血猫のゴロゴロ遺伝子は減少

一方、生まれたときから人間に庇護されている純血猫は積極的に人に甘えなくても生きていけます。ゴロゴロとよくのどを鳴らす遺伝子が徐々に失われていった結果、保有率が少なくなったのかもしれません。

この研究ではすべての純血種を調べたわけではありません。ですから「うちの猫、純血種だけどよくゴロゴロいうよ！」ということもあるでしょう。大事なのは、猫のゴロゴロに関わっている遺伝子の一部が解明されたということです。

アンドロゲン受容体遺伝子は人間やほかの動物でも性格差を生むことがわかっています。

短いタイプは積極性、外向性が高いといわれます。ついでに攻撃性も高レベル。実際にこの研究では、よくゴロゴロいうタイプのメス猫は人への攻撃性も高いというデータが出ています。人に積極的に甘えるくせに攻撃もするとは、どういうことでしょうか？

実はゴロゴロには「甘える」という生易しいものではなく、「要求」に近い意味合いのものもあります。

「要求」のゴロゴロはやや高音

ふつうのゴロゴロは25〜50ヘルツの低音なのに対し、「要求」のゴロゴロは220〜520ヘルツのやや高音が含まれており、音響的にも異なります。猫がニャーニャー言いながら要求のゴロゴロを出すと、それを聞いた人間は「いますぐ要求を叶えてあげなくては」という差し迫った気持ちになるそうです。

なるほど、人間を思い通りに動かすためのゴロゴロだとすれば、思い通りにならなかったときにガブガブ攻撃をしてくるのかもしれません。

実際にうちのメス猫はすごくゴロゴロいいますがすごく噛んでもきます。思い通りになるまで延々と鳴き続けたりもします。わがまま放題。絶対コイツ、短いタイプや（もちろん雑種）。

富田 園子（とみた そのこ）

編集＆ライター。日本動物科学研究所所属。東京在住。