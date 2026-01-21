昨年、初マラソンで見事優勝を果たした天満屋女子陸上競技部の西村美月選手。次のレースは今月25日の大阪国際女子マラソンです。名門・天満屋の次世代エースが大舞台を前に意気込みを語ってくれました。

【写真を見る】名門・天満屋の次世代を担う若きエース・西村美月選手 大阪国際女子マラソンに向けて静かに闘志を燃やす【岡山】

天満屋の次世代エース・西村美月選手「まだ全然挑戦者」

（天満屋女子陸上競技部 西村美月選手（21）

「正直不安や緊張は少しあるんですけど、まだ全然挑戦者だなと自分では考えているので、自分らしい走りを落ち着いてしていけたらいいのかなと思います」

天満屋女子陸上競技部・入社3年目の西村美月選手。昨年12月、山口県の防府読売マラソンで初マラソンに挑むと堂々たる走りで見事優勝。2時間25分54秒の好記録でロス五輪の代表選考会・MGCの出場権も獲得しました。



（天満屋女子陸上競技部 西村美月選手（21）

「自分の取り組みを見直してやれることを見つけながらやっていくうちに、しっかり結果がついてきてくれたのですごく成長できた1年になった」

大阪国際女子マラソンに挑む「勝負は後半…」

駅伝などで鍛えたスタミナと粘り強さを武器に華々しいマラソンデビューを飾った2025年。そんな西村選手が次に挑むのは、今月25日の大阪国際女子マラソンです。世界中からトップレベルの実力者が集うレースですが、天満屋は前田穂南選手が2年前に日本記録を更新するなど好成績を残してきた大会でもあります。



（天満屋女子陸上競技部 西村美月選手）

「先輩方が皆さん好走してそこから躍進している先輩方もたくさんいるので、（マラソンは）やっぱり天満屋だなというのを全国に見せていけたらいいかなと思います」

西の名門・天満屋の次世代を担う若きエースは大舞台に向けて静かに闘志を燃やします。

(天満屋女子陸上競技部西 村美月選手）

「しっかりペースメーカーや集団についていって、後半が勝負になってくるかなと思うので最後まで粘り強く諦めない走りを見せることができたら良いかなと思っています」



大阪国際女子マラソンは今月(1月)25日午後0時15分号砲です。