ホテルニューオータニ（東京）最高級いちごスイーツビュッフェが今年も！あの「新スーパーあまおうショートケーキ」も好きなだけ
ホテルニューオータニ（東京）「ガーデンラウンジ」では、2026年3月31日（火）まで、「スーパースイーツビュッフェ2026〜いちご＆あまおうスイーツ〜」を開催。一年の中でいちばん人気のいちごを主役にしたフェアで、シグネチャースイーツ「新スーパーあまおうショートケーキ」も好きなだけ。
そこで、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんと詳細をレポートします。ケーキ、タルト、ゼリーもいちご尽くしで、至福のひとときに！
年間50回以上ビュッフェに通う、ビュッフェオタクのモチ子です。毎年恒例、“いちご”ビュッフェのシーズンがやってきました。
そこで、ホテルニューオータニ（東京）の「ガーデンラウンジ」へ。現在「スーパースイーツビュッフェ2026〜いちご＆あまおうスイーツ〜」開催されているんです。
シグネチャースイーツ「スーパーシリーズ」のひとつ、「新スーパーあまおうショートケーキ」のほか、「あまおうロール」「あまおうタルト」など、珠玉のスイーツが勢ぞろい。いちごが主役ということで、ホテルの気合いを感じられます！
それではスタート。デザートから楽しんでいきましょう。
初めて見かけた「スーパーチョコレートショートケーキ」。ふわふわのスポンジケーキで、ナッツ入りのチョコレートクリームを挟んでいるのですが、スポンジとクリームの一体感が最高で、とてもおいしいです。
「スーパーメロンショートケーキ」は、シグネチャースイーツということもあり、王者の佇まい。スポンジケーキと口溶けのよいクリームの相性が抜群。
断面の美しさをみるたびに、パティシエの方のこだわりを感じる「オペラ レジェール」。チョコレートが濃厚で、スポンジはなめらか。ビターなおいしさが広がる大人向けのケーキです。
そして、いちごスイーツビュッフェに欠かせない「ストロベリーショートケーキ」をいただきます。ふわふわ、しっとりとしたスポンジケーキに、きめ細やかなクリームがベストマッチ。
期間外に来ていたので食べられなかったのですが、12月15日以降は、「新スーパーあまおうショートケーキ」に変更となるのだそう！
お次はグラススイーツを。さっぱり系のスイーツも、バランスよくそろっているところがさすがです。
「あまおうゼリー」は、口の中に入れるとぷるっととろけて、いちごの風味が楽しめます。この甘酸っぱさがいいですね。
「マスクメロンゼリー」も外せません。メロン感がしっかりとあって、スッと消えていくフルフル食感。まるでメロンそのものを食べているかのようです。
クリーミーでまろやかな「岩泉ヨーグルトゼリー」。上にのったいちごソースとよく合います。
甘いもののあとは、サンドイッチのコーナーへ。
「ガーデンラウンジ」のサンドイッチで、1位2位を争うほど好きな「レモン香るスモークサーモンサンド」。サーモンがたっぷりの贅沢な一品です。推しポイントとしては、サーモンにまったく臭みがなく、あっさりと食べられること。野菜のシャキシャキ感も嬉しいです。
「すき焼きサンド」は、お肉がぎゅーっと入っているのがいいんですよね。お肉は甘辛な味付けで、意外にもパンとの相性が抜群！
「ローストビーフ＆レタスサンド」も好きなんです。ローストビーフはとにかく柔らかで、ぎっしりサンドされているのが嬉しい。
そのほか、「焼き鳥サンド」、「ポークカツサンド」、平日限定の「イタリアンホットサンド パニーニ」もいただきました。
お次は「シェフおすすめレッドカレー」を持ってきました。
野菜がゴロゴロと入っていて、ピリ辛だけどどこかクリーミー。玄米のプチッとした食感も楽しく、スパイシーなカレーとよく合います。
今度は和スイーツを持っていきましょう。
素敵なビジュアルの「新 edo みたらし団子」。モチモチのお団子に甘辛いみたらしは、やっぱりよく合います。底の方までたどり着くと、みたらしのゼリーも入っているんですよ。
「新 edo くず餅ゼリー」もいつも通り美しい見た目です。とろとろなくず餅ゼリーと、甘さが控えめのあんこが相性抜群。抹茶ゼリー入りで、さっぱりといただけるのもいいですね。
「新 edo あん団子」もいただきます。あんこは甘さが控えめで、モチッとしたお団子とのバランスもいいです。
再び、サンドイッチコーナーに行ってみましょう。「柚子胡椒チキン＆金平レンコンサンド」「バジル香るソイチキ＆キャロットラペサンド」「明太子ポテトサラダサンド」など、個性的なサンドイッチがズラリ。
「海老＆ブロッコリーサンド」は、エビがゴロッと入っていて、とってもクリーミー。ブロッコリーの食感もいいアクセントに。
「ガーデンラウンジ」ならではのサンドイッチといえば、「だし巻きたまごサンド」。分厚いだし巻きが魅力的です。ジュワッとだしの風味が広がり、ほんのり海苔の香りも。ホッとする味わいでいながら、洗練されている。ニューオータニだからこその逸品です。
ボリューミーなパンでチキンをサンドした「チキン南蛮サンド」。タルタルソースがたくさんかかっているのがいいですね。
ここでさっぱり系に寄り道。「いなり寿司」を食べましょう。ジュワ?と旨みがあふれ出す揚げの中には、赤酢のシャリが入っています。
続いて「季節の炊き込みご飯」を。本日提供されているのは、栗ご飯です。栗がいっぱいで、お米はもっちり。栗のホクホクとした食感と甘みを楽しめます。素朴な味わいですが絶品。
