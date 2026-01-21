「男梅」の濃厚な梅干し味が楽しめる「0秒チキンラーメン」「日清焼そばU.F.O.」発売
日清食品は1月26日、「0秒チキンラーメン 男梅味パウダー付」(希望小売価格136円/税別)と「日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い男梅焼そば」(希望小売価格236円/税別)を全国で発売する。
「0秒チキンラーメン 男梅味パウダー付」(希望小売価格136円/税別)、「日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い男梅焼そば」(希望小売価格236円/税別)
ノーベル製菓の「男梅」とコラボレーションした2商品が登場する。
0秒チキンラーメン 男梅味パウダー付は、"そのままかじる用"の「0秒チキンラーメン」に、梅干しならではの塩味とうまみが感じられる「男梅」味の「味変えパウダー」を付けた。好みのタイミングで同パウダーを袋に入れて"しゃかしゃか"と振るだけで、濃厚な梅干しの味わいと麺のザクザクとした食感が楽しめる。
味変えパウダーの使い方
日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い男梅焼そばは、かつお節のうまみをベースに、「濃縮梅果汁」の酸味と塩味をきかせた男梅味の梅塩だれが特長。コシのある中太ストレート麺に梅塩だれが絡み、濃厚なうまみと香りを味わえる。「あとがけ梅干しフレーク」を加えれば、酸味が "ギュンッ" と広がる、やみつき感になる味わいに仕上がる。
「0秒チキンラーメン 男梅味パウダー付」(希望小売価格136円/税別)、「日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い男梅焼そば」(希望小売価格236円/税別)
ノーベル製菓の「男梅」とコラボレーションした2商品が登場する。
味変えパウダーの使い方
日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い男梅焼そばは、かつお節のうまみをベースに、「濃縮梅果汁」の酸味と塩味をきかせた男梅味の梅塩だれが特長。コシのある中太ストレート麺に梅塩だれが絡み、濃厚なうまみと香りを味わえる。「あとがけ梅干しフレーク」を加えれば、酸味が "ギュンッ" と広がる、やみつき感になる味わいに仕上がる。