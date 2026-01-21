ENHYPEN・ジェイク、自作曲含め6曲歌唱で見せた成長…「ハンサムな人を連想させる声」と絶賛

ボーイズグループENHYPENのメンバー、ジェイクが一層成長した実力を証明した。

去る1月20日、ジェイクはYouTubeチャンネル「KBS Kpop」に公開された「リムジンサービス」に出演した。

彼は、ENHYPENの7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』に収録された初の自作曲『Sleep Tight』の制作の裏側を明かすかと思えば、6曲を披露し、レベルの高い歌唱力を見せた。

ジェイクは、原曲の豊かなサウンドを取り除き、ピアノに合わせて『Sleep Tight』を歌った。グルービーなリズムに、彼ならではの洗練されたボーカルが加わり、声だけに集中させた。

彼は、「ENGENE（ENHYPENのファンネーム）の皆さんが『夢も見ることなく、よく寝て』と健康を気遣ってくれる」として、「これを逆にENGENEに伝えている」と歌詞に込められた隠された意味を紹介した。

また、ジェイクはオーディションで歌ったジャスティン・ビーバーの『Love Yourself』を含め、コリーヌ・ベイリー・レイの『Like A Star』、Leellamarzの『On the street』、Coldeの『WA-R-R』、Bazziの『Young＆Alive』を自分ならではのスタイルでアレンジし、幅広い実力を見せた。

ジェイクの歌を鑑賞した歌手イ・ムジンは、「（歌声だけを聴いていても）ハンサムな人を連想させる声のトーンだ」として、「正確な発音を出そうとする細やかさに、自分ならではのトーンが乗り、少年美が感じられる」と好評した。

ジェイクは、今回の『THE SIN：VANISH』で『Sleep Tight』のほか、『The Beginning』のプロデューシングにも参加した。彼は、「（今後も）音楽制作をもっとしたい」として、「『THE SIN：VANISH』を制作しながら、クリエイティブな挑戦がもたらす喜びを感じた」と強調した。

なお、ジェイクが所属するENHYPENは1月16日、7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』をリリースし、活発な活動を展開している。

◇JAKE（ジェイク） プロフィール

2002年11月15日生まれ。韓国名はシム・ジェユンで、活動名のジェイクは英語名Jake Sim（ジェイク・シム）によるもの。韓国とオーストラリアの二重国籍を所持しており、8歳から生活拠点をオーストラリアに移したため英語はネイティブレベル。練習生時代は倍率500倍のオーディションに合格したことから「500人に1人の逸材」とされた。ENHYPENを輩出したオーディションプログラム『I-LAND』では回を重ねるごとに確かな成長を見せて反響を呼び、最終順位3位を獲得して見事デビューを勝ち取った。