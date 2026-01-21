「“第2のバーニングサン”のようなものを…」元BIGBANG・V.Iの“危うい”現状を記者が主張

元BIGBANGのV.I（スンリ）が、またしても危うい状況に身を置いているとの主張が提起された。

しかも、その舞台は近年韓国で問題視されているカンボジアだという。

【写真】二度見するレベル…V.I、激変した姿に注目

1月20日、記者オ・ヒョクジンが運営するYouTubeチャンネル「ジリッジリッ」で、「ファン・ハナ、スンリ、パク・ユチョンまで オ・ヒョクジン記者の特級取材ファイル公開」というタイトルの動画が公開された。

この動画でオ記者は、韓国芸能界を騒がせてきた人物について言及。特に、V.Iについては「資金洗浄犯、ボイスフィッシング組織の構成員、カジノ関連の人物たちと付き合っている。カンボジアの犯罪拠点の幹部たちとパーティーをしているという情報提供が入ってきている」と説明している。

さらに、「事業に関する話をしていたはずだ。カンボジアで“第2のバーニングサン”のようなものを作ろうとしていたのだろう。本人がそちら方面で事業を進めようとしていたが、いまは会長まで全員が逮捕されて、中国への送還準備をしているではないか。スンリを物質的に支援してくれる人がいるのか。よく分からない」と説明した。

そのうえで、「日本にはそれなりにファンはいるが、韓国では完全にドン底に落ちた。東南アジアではまだ“元BIGBANG”という看板があるので、それを利用して違法な事業を準備しようとしていたようだ。私の知る限り、現在はタイを主に行き来しているそうだ」と付け加えた。

（写真＝オンラインコミュニティ）V.Iの近況

なお韓国政府は昨年11月、カンボジア警察と協力して現地の犯罪拠点を集中的に取り締まっている。これまでに韓国人3人を救出し、犯罪加担者157人を検挙したという。

◇V.I プロフィール

1990年12月12日生まれ、本名イ・スンヒョン。韓国では「スンリ」の活動名で知られる。2006年8月、BIGBANGの“末っ子”としてデビュー。数多くのヒット曲で、K-POPの最前線を駆け抜けた。またバラエティ番組にも出演してタレントとしても人気を博し、様々な事業まで展開した。しかし2018〜2019年に韓国社会を震撼させた“バーニングサン事件”の中心人物とされ、2019年3月に芸能界からの引退を宣言。性売買斡旋や横領、海外遠征賭博などの容疑で2022年5月、懲役1年6カ月の実刑が確定した。2023年2月に出所している。