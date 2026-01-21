「今日好き」2児の母・重川茉弥、ヘアチェンジで雰囲気ガラリ「一瞬誰か分からなかった」「可愛すぎて二度見」驚きの声
【モデルプレス＝2026/01/21】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が1月19日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした髪色を公開した。
【写真】「今日好き」2児の母「一瞬誰かと…」別人級イメチェン姿
重川は「髪色くろにしたよ」とヘアチェンジを報告。茶髪から黒髪にチェンジしたロングヘアを公開した。
ここの投稿に、ファンからは「黒髪すごく似合ってる」「可愛すぎて二度見した」「一瞬誰か分からなかった」「髪の毛ツヤツヤ」「久しぶりの黒髪嬉しい」などと反響が寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
◆重川茉弥、イメチェンした髪色披露
◆重川茉弥の投稿に反響
