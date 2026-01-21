歌手浜崎あゆみ（47）が21日までにインスタグラムのストーリーズを更新。妊娠中に着用した衣装の“秘話”を明かした。

浜崎は、21年に松任谷由実の名曲「春よ、来い」をカバーしたミュージックビデオの一部を貼り付け「今改めて見ると臨月の自分に色々びっくりだけど、こんな素敵な作品にして残していただけるなんて尊すぎて有難い事だよなぁとしみじみ」と回想。「本人は今しみじみしていた私に華麗なドロップキックかましてきましたが元気で何よりw」と子どもの様子もユーモアたっぷりにつづった。

MVで着用した衣装について「このお着物ドレス自体は凄い重量なのですが、衣装チームの皆様の計算し尽くされた作りにより、重さやパーツを細かく分散してお腹に絶対に負担がかからない仕組みになっているのです！」と紹介し、「凄いよね！」と絶賛。「実はヒールも危ないので当時＠yelloshoes_officialで特注で製作していただいたスニーカーを履いていました」と明かした。

浜崎は20年1月、19年末までに第1子を出産していたことを発表。21年5月には公式ファンクラブサイトで、同年春に第2子をもうけたことを報告している。