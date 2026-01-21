社会が大きく変化し続けるなか、ゴルフスタイルにも変化が見られるといいます。株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（東京都品川区）が実施した「ゴルフスタイル（習慣）」に関するアンケート調査によると、ゴルフを始めた一番のきっかけは全世代で「仕事の関係」が最多となった一方で、若い世代では約4人に1人が「家族の影響」と回答し、ビジネスツールから家族とのコミュニケーションツールへシフトしていることがわかりました。



【グラフ】世代別の「ゴルフを始めたきっかけ」を見る

調査は、同社のクラブ会員5364人を対象として、2025年9月〜10月の期間にインターネットで実施されました。



まず、「初めてラウンドした年齢」を調べたところ、中央値は全体で「26歳」となり、最も高齢の戦前・戦中生まれ世代（1926年〜1946年生まれ）で30歳、最も若いゆとり世代（1987年〜1996年生まれ）で27歳と、わずか3歳の差にとどまる結果となりました。



また、「ゴルフを始めた一番のきっかけ」については、戦前・戦中生まれを除く全世代で「仕事の関係」が最も多くなりました。



世代別に見ると、団塊世代（1947年〜1949年生まれ）の43.5％に対し、ミレニアル世代（1983年〜1986年生まれ）は50.8％と半数を超えており、全世代を通してビジネスシーンが入口となったケースがピークに達しています。



しかし、ゆとり世代では42.0％に減少する一方、「家族の影響」が26.0％と全体平均（14.5％）の約1.8倍に達しました。



さらに、「一緒にラウンドする相手」については、団塊世代は「友人」（61.2％）、ミレニアル世代からゆとり世代では「会社の同僚・上司・部下」（41.0％、36.0％）がそれぞれ最多となったものの、ゆとり世代は「家族」とラウンドする割合が20.0％と、全体平均（8.0％）の2倍以上となりました。



これらの調査結果から、ミレニアル世代は、バブル世代までの接待ゴルフ文化の影響を強く受けた最後の世代である可能性が示唆された一方で、ゆとり世代は仕事とプライベートの境界をはっきりさせる傾向が見られ、趣味として楽しむゴルフというスタイルが広がっていることが明らかになりました。