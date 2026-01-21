「お若く見え過ぎて」高須幹弥氏の美人妻、医大生の娘の誕生日を祝福「美人さんの雰囲気が伝わってきます」
高須クリニック名古屋院の高須幹弥院長の妻で、高須クリニック銀座院長の高須英津子さんは1月20日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日を祝福しました。
【写真】22歳を迎えた娘とのスリーショット
コメントでは「お誕生日おめでとうございます」「素晴らしいご一家」「素敵な一年となりますように！」「先輩となるおじいちゃま、御両親さまをお手本に、お励みくださいね」「美人さんの雰囲気が伝わってきます」「ご両親様がお若く見え過ぎて12才のお誕生日かと思いました」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「素晴らしいご一家」英津子さんは「娘の22歳のお誕生日をお祝いしました 大学4年生で、医学部の臨床実習(ポリクリ)頑張ってます」とつづり、1枚の写真を投稿。幹弥さんと娘とのスリーショットです。バースデーケーキを前に笑顔を見せており、ほほ笑ましいです。
「高須克弥統括院長の81歳のお誕生日」同日、「一足早く、高須克弥統括院長の81歳のお誕生日をスタッフ皆んなでお祝いしました」とつづり、パーティーの様子を公開した英津子さん。準備をしているシーンも見られます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
