旅行プランを立てるの好きな人いますよね。ちょっと先の話なんですが、2032年、どこに行きます？ その頃には宇宙を旅行しているかもなので、月のホテル予約しておきませんか？

旅行計画としてはかなり先、宇宙旅行としてはそう先でもない話をしているのは、人類初の月面ホテル建設を予定している民間宇宙スタートアップ「GRU Space（Galactic Resource Utilization）」です。

前金3800万円

月ホテル建設をミッションとするGRU Space。昨年、22歳のSkyler Chan氏が創設、民間宇宙企業としては新しい会社です。創設後はSpaceXをはじめ、パルマー・ラッキー氏の防衛テック企業「Anduril」などの投資家から支援を受けています。

予約申し込みを始めた月ホテルの宿泊プラン、もちろん安くはありません。

月ホテルの予約は1人25万ドル。日本円で約3800万円。ちなみに、これあくまでも予約に必要なデポジット＝前金の話。実際の宿泊代は現時点では未定なものの、1000万ドルは超えそうだとのこと。日本円で15億円ほどです。

予約から30日はキャンセル＆返金可能です。ただし、申請費用として1000ドル（約15万円）かかりますのでご注意ください。冗談不要、ガッチガチの大富豪の方のみお申し込みくださいませ。

今後の建設プラン

2026年現在は予約申し込みスタート、申し込みをした人から一部を選出。来年には、選ばれた人たちが月ホテル滞在に向けてのミッションを開始します。2029年にはGRU Spaceのホテル建設機材を月へ送り込み始め、2031年に建設完了。そして、2032年、人類初となる月ホテルの滞在！

NASAのアルテミス計画で、再び盛り上がりをみせる月探査。来月には、アルテミスIIミッションで、50年ぶりに人類が地球低軌道の向こう側へ、月へと飛行します。これが無事成功すれば、2027年以降、アルテミスIIIミッションとして有人月面着陸が行われます。

NASAのアルテミス計画と比較して、GRU Spaceの月ホテル2032年は果たして早いのか…、それとも満を持してのタイミングぴったりなのか…。

創設者のChan氏は、Foundedの取材にこうコメント。「死ぬ前に惑星間移動が可能になる転換期に、私たちは生きています。これが実現すれば、何十億という人類が月で、火星で生まれ、月や火星での生活を送ることができるのです」。

